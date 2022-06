Planet of Lana hat ein Katzen-Wesen namens Mui – und damit schon jetzt mein Herz erobert

Der Puzzle-Plattformer Planet of Lana besticht nicht nur mit hübscher Grafik, sondern auch vor allem damit, dass wir in diesem Spiel mit einer "mystischen Kreatur" unterwegs sind, die äußerst knuffig aussieht. Das Mädchen Lana wird auf ihrer Reise von Mui begleitet, die bestimmt für einige von euch, verdächtig nach einer schwarzen Katze aussieht. Die beiden müssen zusammenarbeiten, um voranzukommen.

Darum geht es: Das SciFi-Abenteuer wurde letztes Jahr auf dem Summer Game Fest angekündigt, im Anschluss der diesjährigen Veranstaltung wurde bei der Day of Devs-Show ein Gameplay-Trailer gezeigt. Dieser wurde kommentiert von Creative Director Adam Stjärnljus.

Hier könnt ihr euch selbst anhören, was er zu sagen hatte:

Das ist die Geschichte: Wir spielen das Mädchen Lana, das sich aufmacht, um seine Schwester zu suchen. Die auf den ersten Blick idyllisch wirkende Welt wird nämlich von einer Roboter-Armee heimgesucht, die Lanas Schwester entführt hat. Klingt zunächst mal ziemlich düster und nach einer gefährlichen Mission für ein kleines Mädchen – aber zum Glück ist da ja Mui.

Der Trailer zeigt, wie sich die beiden treffen und Stjärnljus beschreibt Mui als intelligent und loyal, und das ist auch nötig, denn Rätsel können die beiden Gefährtinnen wohl oft nur gemeinsam lösen. Wir sehen beispielsweise, wie Mui einen Schalter betätigt, der eine organisch aussehende Brücke für Lana auftauchen lässt.

Außerdem hat das kleine Wesen Spezialkräfte und kann seltsam aussehende Wesen kontrollieren. Mui ist aber nicht nur eine Gameplay-Mechanik, verpackt in einem niedlichen Körper, sondern hat auch einen eigenen Charakter. So bringt sie zum Beispiel auch Ängste mit, die sie nur mit Lanas Hilfe überwinden kann.

Der Titel soll noch in diesem Jahr für Xbox One, Series X/S und den PC erscheinen.

Samara Summer

Natürlich ist Elden Ring ein Meisterwerk, aber das Spiel, das vermutlich immer an der Spitze meiner Lieblingstitel aller Zeiten steht, ist The Last Guardian - einfach, weil diese Reise ein Erlebnis war, das in Sachen Emotionalität und Einzigartigkeit kaum jemals übertroffen werden kann.

Da werde ich natürlich sofort hellhörig, wenn mir jemand erzählt, ich müsse in einem Spiel Rätsel zusammen mit einer mystischen Kreatur lösen. Ich mag zudem den hübschen Grafikstil von Planet of Lana und bin begeistert, dass hier ein Wesen geschaffen wurde, das sehr minimalistisch dargestellt ist, mich aber sofort anspricht. Zudem finde ich es sehr wichtig, dass Mui einen eigenen Charakter hat, denn Trico wurde für mich auch erst durch seine Sturheit lebendig (auch wenn sie einen wahnsinnig machen kann).

Es scheint mir, als würde viel Liebe in diesem kleinen Abenteuer stecken und ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten.