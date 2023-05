In Planet of Lana tun sich ein Mädchen und eine knuffige kleine Kreatur zusammen, um einer gefährlichen Mission nachzugehen.

Planet of Lana machte uns schon während des Summer Game Fest im letzten Jahr neugierig. Eine geheimnisvolle Welt in zauberhafter Bilderbuchoptik, die wir gemeinsam mit einem süßen kleinen Vieh... äh, einer mystischen Kreatur... an unserer Seite erkunden - Wer kann da schon widerstehen? Das Ganze sah im Trailer sehr vielversprechend aus.

Jetzt konnten wir den hübschen Rätsel-Platformer bereits selbst spielen und uns davon überzeugen, dass der Eindruck nicht trügt. Da wartet ein empfehlenswerter Xbox- und PC-Titel auf euch - und der ist ab morgen auch direkt zum Release im Game Pass

Darum solltet ihr Planet of Lana auf jeden Fall zocken

Euch erwartet ein berührendes kleines Abenteuer, das mit seinen vier bis fünf Stunden genau die richtige Länge hat. Dabei bleibt das Setting frisch und ihr könnt es an einem langen Abend oder einem Wochenend-Tag, an dem ihr nichts zu zocken habt, ganz locker zwischenschieben.

1:32 Planet of Lana-Trailer verrät den Game Pass-Release des bildhübschen Sci-Fi-Adventures

Darum geht's: Wir schlüpfen in die Rolle des Mädchens Lana, das in der ersten Szene ausgelassen seiner Schwester hinterherläuft. Wir steuern sie dabei in bester Sidescroller-Manier, und während wir gerade noch die grundlegende Steuerung lernen, taucht wie aus dem Nichts eine düstere Bedrohung auf.

Riesige Maschinenwesen fluten den Himmel und verschleppen Lanas Schwester. Gemeinsam mit dem Mädchen nehmen wir die Verfolgung auf und müssen uns gleich mal hier und da an einigen der bedrohlichen Roboter vorbeischleichen.

Lanas Schwester wird von Maschinenwesen verschleppt.

Auf dem Weg über grün bewaldete Plateaus und durch finstere Höhlen, aus denen Augen herausblinzeln, trifft Lana die kleine Kreatur Mui, die ein bisschen an eine dicke, konturlose schwarze Katze erinnert. Nachdem Lana sie aus einer Falle befreit hat, bestreiten die beiden ihren Weg gemeinsam - zumindest auf weiten Strecken.

Beim Vorankommen spielen Umgebungsrätsel eine entscheidende Rolle. Diese können die beiden oft nur durch geschickte Zusammenarbeit lösen, beispielsweise, indem Lana Mui durch einen Durchgang hilft und Mui dann einen Schalter umlegt.

Da wir unterschiedliche Gebiete wie einen Dschungel und eine Wüste erkunden und auch immer mal wieder eine neue Fähigkeit dazubekommen, wird es in der verhältnismäßig kurzen Spielzeit nie langweilig. Auch die Frage, was in dieser Welt eigentlich los ist, hält uns bei der Stange. Darüber verraten wir euch allerdings nicht mehr, denn das könnt ihr ab dem 23. Mai selbst herausfinden.

Fazit der Redaktion Samara Summer

@Auch_im_Winter Planet of Lana ist ein Spiel, in das ihr euch an einem freien Nachmittag oder Abend wunderbar mal "fallenlassen" könnt und das sich mit seiner geheimnisvollen Atmosphäre trägt. Diese entsteht durch den wunderschönen Soundtrack und die handgezeichnete Welt. Mich erinnert der Titel ein wenig an Limbo oder Inside, auch wenn Planet of Lana nicht ganz so düster ist und mit etwas mehr Leichtigkeit daherkommt. Unheimliche oder bedrohliche Momente hat das hübsche Spiel allerdings schon immer mal wieder auf Lager. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass viel Liebe in diesen Titel geflossen ist - und falls ihr euch nicht sicher seid, ob das rätsellastige Gameplay oder die Stimmung was für euch ist, könnt ihr das mit dem Game Pass ab morgen ohne Zusatzkosten herausfinden.

Wie klingt das für euch? Werdet ihr euch das Spiel mal anschauen? Und hattet ihr es vorher schon auf dem Schirm?