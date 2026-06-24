Retrolook: Wunderschöne Plattenspieler unglaublich günstig am Prime Day!

Kofferplattenspieler sind richtig günstig und der perfekte Einstieg ins Vinyl-Game.

Als ich ungefähr 16 Jahre alt war, habe ich zu Weihnachten einen sehr günstigen Plattenspieler bekommen. Das fand ich ca. 2 Monate lang sehr cool und dann ist das Ding in einer Ecke verstaubt, hat zwei Umzüge mitgemacht und wurde nie wieder benutzt. Vor zwei Jahren habe ich das Ding dann wiederentdeckt und kann seitdem gar nicht genug davon bekommen. Wenn ihr auch gerne mal wieder ein bisschen analog Musik hören wollt, gibt es zum Prime Day jede Menge Angebote!

Billiges Audio-"Gadget" oder Musikliebhabers Traum?

Plattenspieler gibt es wirklich in allen Preisklassen und ihr könnt ganz schnell tausende von Euros für euer Setup ausgeben. Ich finde aber, das muss überhaupt nicht sein. Eine Plattensammlung, zusammengewürfelt aus Flohmarktfunden, Keller-Schätzen von Verwandten und der ein oder anderen Lieblingsscheibe, kommt auch für kleines Geld ganz wunderbar zur Geltung. Deshalb zeig ich euch hier ein paar Modelle im niedrigen Preissegment, die ihr mit guten Boxen richtig leicht ordentlich aufwerten könnt!

Plattenspieler gibt es in allen Farben und Formen, sucht euch einfach das Beste für euren Stil aus!

Anfänger-Modelle mit Style

Der Klassiker: Kofferplattenspieler

Ein Kofferplattenspieler hat einige Vorteile. Er lässt sich problemlos lagern, ist staubgeschützt (außer ihr lasst ihn wie ich gern offen stehen) und super günstig. Allerdings sind die verbauten Lautsprecher in den allermeisten Fällen wirklich Mist. Das lässt sich aber durch einfache Boxen sofort beheben.

Retrolife Dreigang-Kofferplattenspieler mit Bluetooth und Aux-Anschluss ca. 50 €

mit Bluetooth und Aux-Anschluss ca. 50 € RetroAudio Dreigang-Kofferplattenspieler mit Aux-Anschluss ca. 48 €

Level-Up: feststehende Plattenspieler

Wenn ihr euch ein bisschen sicherer seid, wo euer Plattenspieler wohnen soll, sind diese Modelle der nächste Schritt.

Retrolife Plattenspieler inklusive Stereolautsprecher ca. 114 €

inklusive Stereolautsprecher ca. 114 € Vulkkano Plattenspieler edles Design, Entzerrer und Präzisions-Tonarm ca. 135 €

edles Design, Entzerrer und Präzisions-Tonarm ca. 135 € 1 by ONE Plattenspieler mit integrierten Lautsprechern, Phono Vorverstärker und Bluetooth ca. 162 €

Ignoriert die Staubschicht, aber solche Banger lassen sich gerne mal im Keller auftreiben!

Die Vergangenheit ist die Zukunft

Abgesehen davon, dass so ein Plattenspieler unglaublich viel hermacht, gefällt mir vor allem das Konzept, dass mir meine Musik wieder gehört. Kein Ärger mehr, wenn das Lieblingsalbum vom Streamingdienst der Wahl genommen wurde. Platten zu durchstöbern ist außerdem ein wunderbares Hobby. Seit ich damit angefangen habe, freue ich mich wieder viel mehr über einzelne Alben und für die Aufbewahrung werde ich mir als Nächstes ein Schränkchen wie dieses hier zulegen.