PUBG - Xbox One-Update 12 erscheint nächste Woche

Das Update Nummer 12 für die Xbox-Version von Playerunknown's Battlegrounds erscheint nächste Woche für Xbox One und Xbox One X, erklärte Microsofts Executive Producer Nico Bihary in einem Reddit-Thread. Sofern alles glatt läuft und beim internen Testen keine groben Fehler auftreten, soll der Patch am Freitag angemeldet und in der kommenden Woche zwischen dem 9. und 12. April ausgerollt werden.

#PUBG #Xbox Targeting submission of "Patch 12" for the end of this week, with release sometime btwn 9th/12th. Will circle back with any updates, or new information later this week.