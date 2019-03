Hinweis auf neues PS4-Exklusive - Diese Spiele könnten es sein

Mit Days Gone erwartet uns bereits Ende April das nächste große Exklusivspiel von Sony. Und auch in den Monaten darauf wird es Spielern auf der PS4 dank dem Remake zu MediEvil, Ghost of Tsushima und dem Spiele-Baukasten Dreams garantiert nicht langweilig. Laut dem früheren IGN-Chefredakteur und Kinda Funny Mitbegründer Colin Moriarty erwartet uns aber schon bald die Ankündigung eines weiteren exklusiven Spiels, von dem aktuell noch nichts bekannt ist.

PlayStation

Exklusivtitel sind die Zukunft

Geheimes Exklusivspiel für die PS4

Der Titel soll sich laut Moriarty bei einem Second Party-Studio von Sony in der Entwicklung befinden und zudem von großer Bedeutung sein. Zur Erinnerung: Die Entwickler bleiben hier unabhängig, das aktuelle Spiel wird jedoch von Sony als Publisher veröffentlicht. So ist Death Stranding von Kojima Productions ein aktuelles Beispiel und auch Bloodborne wurde seitens From Software als Second Party-Titel auf der PS4 publiziert.

They've done such a nice job cultivating second party relationships (there's a fairly substantial PS4 exclusive yet to be announced from second party) that it's unclear if they feel they need to.



All we know is expansion hasn't been part of their strategy. Maybe that'll change. — Colin Moriarty (@notaxation) March 17, 2019

Zwar ist Sony nicht abgeneigt neue Studios in ihr First Party-Portfolio aufzunehmen, zuletzt geschah das allerdings 2011 mit Sucker Punch, den Entwicklern der Infamous-Reihe. Microsoft hingegen fährt in jüngerer Vergangenheit eine offensive Strategie, was die Akquirierung neuer Studios anbelangt. So wurden 2018 Ninja Theory (Hellblade), Obsidian Entertainment (Pillars of Eternity) und inXile (Wasteland 2) in die eigenen Reihen aufgenommen.

Welches Spiel könnte es sein

Um welches Spiel es sich handelt, verrät Moriarty in seinem Tweet nicht. In den Kommentaren unter dem Post wird jedoch reichlich spekuliert. Mögliche Kandidaten sind anderem die Sequels zu:

Zwar sind beide nicht ausgeschlossen, auch möglich wäre jedoch ein Remake zu From Softwares Souls-Klassiker Demon's Souls aus dem Jahr 2009. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass sich das Spiel aktuell in Arbeit befindet und auch die Entwickler sind einer Neuauflage nicht abgeneigt. Wer weiß, vielleicht geht es nach Sekiro: Shadows Die Twice, das am 22. März erscheint, wieder zurück zu den soulsigen Wurzeln.

Was glaubt ihr? Welcher geheime Exklusivtitel könnte es sein?