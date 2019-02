Demon's Souls - Ein Remaster kommt, sagt ein Insider

Mit Sekiro erwartet uns am 22. März das neuste Werk von From Software. Welche Pläne die japanischen Entwickler für zukünftige Projekte haben, darüber ist aktuell noch nichts bekannt.

Geht es nach einem Gerücht, könnten Fans aber schon bald das Remaster bekommen, das sie sich schon sehr lange wünschen. Die Rede ist von Demon's Souls, dem Start der Souls-Serie, einem absoluten Meisterwerk und Wegbereiter des weitaus bekannteren Dark Souls.

Gibt es ein Demon's Souls Remaster? - "Ja"

Im Spiele-Forum resetERA wurde ein Thread mit dem Thema "Meint ihr, wir werden je ein Demon's Souls Remaster bekommen" erstellt. Business-Insider und Kotaku-Redakteur Jason Schreier, der für seine Leaks und validen Informationen aus der Branche bekannt ist, meldete sich ebenfalls im Forum zu Wort.

Seine Antwort ist knapp aber mehr als eindeutig und lautet schlichtweg "Yes". Würde solch eine knappe Aussage aus vielen anderen Quellen wenig Beachtung finden, hat das Wort von Schreier Gewicht. Es ist demnach sehr wahrscheinlich, dass wir schon bald ein Remaster des Spiels erhalten.

Was spricht noch dafür: Auch abseits der Aussage von Schreier ist ein Remaster nicht unwahrscheinlich. So gab From Software Director Hidetaka Miyazaki in einem früheren Interview bekannt, dass eine Neuauflage durchaus möglich ist, die Entscheidung darüber jedoch bei Sony läge.

Eine offizielle Stellungnahme seitens Sony oder From Software gibt es aktuell noch nicht. Sollten wir weitere Informationen bekommen, halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

Würdet ihr euch ein Remaster von Demon's Souls wünschen?