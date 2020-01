PlayStation 5-Controller könnte eingebautes Mikrofon bekommen

Nachdem es schon länger Gerüchte über das Thema gab, ist jetzt ein weiteres Patent von Sony aufgetaucht, das den kommenden DualShock 5-Controller für die PS5 in den Augen vieler Spieler aufwerten dürfte. So soll er über ein eingebautes Mikrofon verfügen.

Kommt der DualShock 5 inklusive Mikrofon?

Das Patent wurde im Juli 2019 seitens Sony eingereicht und am 16. Januar 2020 veröffentlicht. Enthalten ist unter anderem eine Skizze des Controllers, an der zwischen den beiden Analog-Sticks das Mikrofon zu sehen ist. (22M)

Hier die Skizze:

Auf die Frage, was mit Störgeräuschen wie beispielsweise dem Klicken der Buttons passiert, liefert das Patent ebenfalls eine Antwort.

Filter-Funktion: Spracheingaben, die auf der PS4 ausschließlich über die Kamera oder ein angeschlossenes Headset verarbeitet werden, sollen frei von Umgebungsgeräuschen sein, diese werden gefiltert. Auch Geräusche die vom Controller selbst stammen, wie Button-Eingaben, kann das eingebaute Mikrofon ausblenden.

Ob das Patent bereits im DualShock 5 umgesetzt wird, das können wir aktuell noch nicht mit Sicherheit sagen. Es würde uns jedoch stark wundern, wenn der Controller ohne Built-In-Mikrofon erscheint, zumal ein weiteres Gerücht auf einen Sprach-Assistenten für die PS5 hindeutet - ähnlich dem Google Assistant oder Alexa.

Was sagt ihr zum Patent. Wäre es eine sinnvolle Ergänzung?

DualShock 5 mit der PS4 kompatibel

Doch damit nicht genug mit neuen Infos zum DualShock 5. So soll der Controller laut offiziellen Angaben auf der französischen PlayStation-Seite nicht nur mit der Next Gen-Konsole kompatibel sein, sondern auch mit der PS4. Weitere Infos zum Thema hat euch Kollege Tobi ausführlich in seiner News zusammengefasst.

Mehr zum DualShock 5: