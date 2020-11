Am 19. November erscheint die PlayStation 5 und natürlich wird es für die neue Konsole bald jede Menge neues Zubehör geben. Bis Dritthersteller ihr Produkte auf den Markt bringen, wird es in den meisten Fällen allerdings noch etwas dauern. Das Zubehör von Sony hingegen soll größtenteils direkt zum Launch verfügbar sein, zumindest sofern es nicht sofort ausverkauft ist. Hier ein kurzer Überblick über die Geräte der PS5-Peripherie, die schon zur Vorbestellung freigegeben sind:

PS5 DualSense Controller

Der neue DualSense Controller für die PlayStation 5 geht zumindest optisch ganz andere Wege als der DualShock 4. An den Sticks und Buttons hat sich aber nicht allzu viel geändert. Dafür ist das Touchpad größer und die Griffe sind deutlich breiter und stärker abgerundet, ähnlich wie beim Xbox One Controller. Über den neuen Create-Button sollen Videos direkt bearbeitet werden können.

Das vielleicht wichtigste Feature des DualSense sind die neuen adaptiven Trigger. Diese erlauben es Spieleentwicklern, den Widerstand der Trigger der Situation anzupassen. Außerdem wurde die Vibration verbessert und ein Mikro in den Controller integriert. Der DualSense soll sogar erkennen können, wenn ihr in ihn hineinpustet. Wie viele Spiele von diesem Feature Gebrauch machen werden, wird die Zukunft zeigen. Der DualSense Controller ist derzeit bei verschiedenen Shops vorbestellbar und kostet rund 70 Euro.

Mehr über die technischen Eigenschaften erfahrt ihr in unserem Info-Artikel zum DualSense Controller für die PS5. Dort findet ihr auch ein paar Beispiele dafür, wie sich die adaptiven Trigger in der Praxis auswirken. Übrigens: Der PS4-Controller wird zwar auch an der PlayStation 5 funktionieren, allerdings nur mit PS4-Spielen. Für PS5-Spiele braucht ihr entweder den DualSense oder entsprechende Controller von Drittanbietern, die aber noch nicht auf dem Markt sind.

PS5 DualSense Ladestation

Für den DualSense bringt Sony eine Ladestation auf den Markt, mit der ihr zwei Controller gleichzeitig ebenso schnell laden könnt wie beim Anschluss an die PlayStation 5. Die Ladestation kann theoretisch zum Preis von circa 35 Euro vorbestellt werden, ist momentan in der Praxis aber fast ebenso schwer zu bekommen wie die PS5 selbst.

Die gute Nachricht: Bei den Ladestationen gibt es schon jetzt eine ganze Reihe günstigerer Alternativen von Drittanbietern, an denen sich in der Regel ebenfalls zwei Controller gleichzeitig laden lassen. Was diese taugen, können wir euch leider noch nicht sagen. Wir würden jedenfalls nicht allen Produkten vertrauen, die ihr gerade auf Amazon finden könnt. Andererseits liefern Hersteller wie Beboncool oder HeyStop beim Konsolenzubehör normalerweise wenigstens solide Qualität ab.

Sony Pulse 3D Wireless Headset

Mit dem Sony Pulse 3D bekommt die PlayStation 5 ihr eigenes offizielles Headset. Es wird mit einem Wireless Adapter ausgeliefert, kann aber auch über Kabel per 3,5-mm-Klinkenanschluss genutzt werden. Das Pulse 3D verfügt über zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung. Bedienelemente zur Regelung der Lautstärke und zum Stummschalten der Mikros wurden in den linken Hörer integriert.

Das Wichtigste am Pulse 3D: Es wurde für das neue 3D-Audio-Feature der PS5 optimiert. Sony verspricht, dass dieses Spieler in eine "unglaublich immersive Soundlandschaft, in der der Klang aus jeder Richtung zu kommen scheint", entführen wird. Wie Entwickler das Feature nutzen, wird sich erst noch zeigen müssen. Mit knapp 100 Euro hat das Headset übrigens einen für seine Features recht moderaten Preis. Leider ist es momentan ausverkauft.

Natürlich könnt ihr an der PlayStation 5 auch andere Headsets verwenden. Während nahezu alle kabelgebundenen Geräte mit Klinkenstecker, die mit der PS4 funktioniert haben, auch mit der PS5 kompatibel sein dürften, kann es bei den kabellosen zum Teil Probleme. Außerdem ist bei vielen Headsets noch nicht klar, inwiefern sie Sonys 3D-Audio-Feature unterstützen können. Die wichtigsten Infos, über die wir bisher verfügen, haben wir in unserer Headset-Kaufberatung für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series zusammengetragen.

Sony PS5 HD-Kamera

Für die PS5 wird es eine neue Kamera geben, selbstverständlich im zur Konsole passenden Design. Sie soll für flüssige und scharfe Aufnahmen in FullHD sorgen und ist zu Preisen von circa 65 Euro bereits bestellbar. Wofür genau die Kamera gut sein soll, wenn man mal davon absieht, dass Streamer sich damit selbst filmen können, ist allerdings bisher nicht bekannt.

Sicher wissen wir immerhin, wofür sie nicht taugt, nämlich als Kamera für PlayStation VR. Mit dem PSVR-Headset wird die neue PS5-Kamera nicht kompatibel sein. Stattdessen werdet ihr hierfür auch an der PS5 weiter eure alte PS4-Kamera verwenden müssen. Dazu wiederum braucht ihr einen Adapter, den PSVR-Besitzer kostenlos von Sony bekommen, wenn sie die Seriennummer auf der Prozessoreinheit angeben.

PS5 Fernbedienung

Solange ihr eure PS5 lediglich zum Spielen benutzen wollt, ist die PS5-Fernbedienung für euch wahrscheinlich eher uninteressant. Benutzt ihr die Konsole jedoch auch für Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video und Netflix oder als Blu-ray-Player, klappt die Bedienung so natürlich sehr viel besser als mit dem Controller. Die Sony PS5 Medienfernbedienung könnt ihr derzeit zu Preisen von rund 35 Euro vorbestellen.

