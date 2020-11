Playstation 5: Einige Spieler berichten von Bildstörungen

Seit wenigen Tagen ist die Playstation 5 auf dem Markt. Wie bei jeder neuen Konsole, hat auch Sonys Next-Gen-Gerät mit Kinderkrankheiten zu kämpfen. Immer mehr Besitzer*innen einer PS5 melden sich mit diversen Bildstörungen zu Wort. Dabei ist von Rauschen, Zucken, Artefaktbildungen und grünlichen Bildschirmen die Rede.

Die Anzahl an öffentlichen Beschwerden legt nahe, dass es sich bei den fehlerhaften Konsolen nicht um Einzelfälle handelt. Allerdings dürfte der Anteil, relativ zu allen ausgelieferten Geräten, noch immer recht gering ausfallen.

PS5 defekt? Das könnt ihr tun

Woran liegen die Störungen? Diese Frage können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret beantworten. Allerdings vermuten einige Nutzer*innen, dass es an der übertakteten GPU der PS5 liegt. Sollte dem so sein, dann lassen sich diese Fehler nicht durch simple Neuinstallationen oder Reboots beheben. Tom Warren von The Verge empfiehlt allen Betroffenen, ihre Konsolen zur Reparatur einzusenden.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf Twitter sind massig Beschwerden zu finden. Bei @snarekick scheint die Götterdämmerung in Assassin's Creed Valhalla bereits eingetreten zu sein:

Link zum Twitter-Inhalt

@OhaiDarr zeigt uns ein Bild, dass künstlerischen Anspruch hat, vom Spiel aber nicht mehr viel erkennen lässt:

Link zum Twitter-Inhalt

In der Welt von The Witcher 3 zeigen sich bei der Nutzerin @FionaLhx Blitze, die wohl nichts mit dem Wetter in den nördlichen Königreichen zu tun hat:

Link zum Twitter-Inhalt

Habt ihr ein anderes Problem mit eurer PS5? Neben den Bildstörungen sind bereits einige andere Fehler der Playstation 5 bekannt. In einem separaten Artikel erklären wir euch, wie ihr die häufigsten Probleme der PS5 beheben könnt.

Die Zukunft der PS5

In Sachen Games hat die PS5 schon jetzt einiges zu bieten. Welche PS5-Titel in der Zukunft erscheinen, erfahrt ihr hier. Außerdem hat Playstation-Boss Jim Ryan eine baldige Antwort von Sony auf den Xbox Game Pass angedeutet.

Wenn ihr noch mehr über die Playstation 5 erfahren wollt, dann lest doch unseren großen Test:

445 18 Mehr zum Thema PS5 im Test - Groß, schnell & verdammt mächtig

Läuft eure Playstation 5 flüssig und ohne Probleme? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.