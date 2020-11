PS5: Erste Berichte über Fehler & das sind mögliche Workarounds

Seit dem 12. November ist die PlayStation 5 in einigen Ländern erhältlich. Wie es zu einem Konsolen-Launch dazu gehört, gibt es auch hier die ersten Geräte, die Defekte aufweisen. Auf diese Fehler solltet ihr nächste Woche achten und gegebenenfalls manche Funktionen erst nutzen, wenn die Probleme gelöst wurden.

Hinweis

Beachtet bitte, dass es bei einem Launch immer Geräte geben wird, die nicht einwandfrei laufen. Es gibt noch keine Angabe, wie viele der ausgelieferten Konsolen tatsächlich ausgefallen sind.

Die bisherigen Defekte scheinen sich bei der PlayStation 5 mehr auf die Software zu beziehen. Auf der Xbox Series X/S hingegen gab es mehr Probleme mit der Hardware, wie ihr hier lesen könnt:

134 2 Mehr zum Thema Xbox Series X: Fans beklagen erste Defekte mit dem Laufwerk

Was ist der Fehler CE-109801-9? Dabei handelt es sich um einen Code, wenn es um einen Datenbank-Fehler geht. Bei der PS4 tauchten solche Fehler in der Regel nur beim Booten auf. Dieses Mal kann das aber einfach während des normalen Betriebs der PS5 passieren und führt dann zu einem Neustart der Konsole samt Datenbank-Herstellung. Einen genauen Grund gibt es noch nicht aber es haben sich vor allem zwei Übeltäter herausgestellt. (via Reddit)

Externe Festplatten

Es scheint so zu sein, dass externe Festplatten, die über den USB-Slot an die Konsole angeschlossen werden, für diesen Fehler sorgen können. Einen genauen Fall, wieso es passiert, gibt es aber derzeit nicht.

Ruhemodus bei Spider-Man Remastered

Tatsächlich gibt es den Fehler auch speziell bei einem einzelnen Spiel. Demnach kann Spider-Man Remastered ein Datenbank-Problem auslösen, wenn ihr während des aktiven Spielens in den Ruhemodus wechselt.

Es gibt jedoch auch noch andere Aktionen nach denen Fans den Fehler erlebt haben:

Zeitzone ändern

PS Plus-Spiele herunterladen

Beim Durchsuchen des PlayStation Stores

Fehlerbehebung für Fehlermeldung CE-109801-9

Tatsächlich haben manche Fans auch schon einen Workaround für das Problem parat. Wenn ihr also den "Korrupte Datenbank"-Fehler bekommt, dann solltet ihr diese Schritte ausprobieren. (via Reddit)

Aktualisiert eure PS5

Stellt sicher, dass nichts mehr heruntergeladen wird

Startet eure Konsole neu

Falls das nicht funktioniert, dann setzt eure Konsole zurück: Einstellungen->System->Zurücksetzen->Konsole zurücksetzen

Dieser Workaround scheint bei manchen geholfen zu haben. Bisher gibt es dazu aber noch keine offizielle Meldung seitens Sony. Es bleibt abzuwarten, ob die gleichen Fehler bis zum Launch kommenden Donnerstag bei uns auch auftreten werden.

Hattet ihr schon einmal Probleme mit einer Konsole zum Launch oder hattet ihr immer Glück bisher?