PlayStation-Neuerung bei digitalen Spielen für PS5 und PS4 entdeckt, die sie im schlimmsten Fall unspielbar machen - scheinbar ist das Ganze ein Versehen von Sony

Vor wenigen Tagen hat Sony sowohl die PS5 als auch die PS4 mit einem Update auf den aktuellen Stand gebracht, wodurch unter anderem neue Emojis zur besseren Kommunikation hinzugefügt wurden. Wie sich übers Wochenende herausgestellt hat, kommt die jüngste Firmware jedoch mit einer Neuerung daher, die sich auf eure digital gekauften Spiele auswirken kann und die Sony wohl aus Versehen implementiert hat.
Vermeintlicher DRM-Bug sorgt für Unmut
Konkret wurde auf beiden PlayStation-Konsolen ein DRM-System zur Eindämmung von Spiele-Piraterie implementiert, das jedoch im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass eure digital gekauften Spiele unspielbar werden.
Aktuell müsst ihr nach Installation des Updates binnen 30 Tagen mit eurer Konsole eine Verbindung mit dem Internet herstellen, um eine Lizenzprüfung eurer neu erworbenen digitalen Spiele zu übermitteln.
Bereits vor dem Update gekaufte digitale Spiele sind hingegen vom "Lizenz-Update-Zwang" ausgenommen, wie auch Modder und Tech-Experte Lance McDonald auf X schreibt:
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Das Fatale am Update ist jedoch, dass euch bei Nicht-Einhaltung des Zeitlimits die Lizenz entzogen wird und das zuvor gekaufte Spiel unspielbar wird.
DRM-Abfrage wohl nicht von Sony gewollt
Laut X-User Does it Play? soll es sich bei der Lizenzabfrage wohl um einen Fehler seitens Sony handeln:
"Wir haben Informationen von einem anonymen Insider erhalten. Die Neuerung ist nicht von Sony beabsichtigt. Nach unseren Erkenntnissen hat Sony bei der Behebung einer Sicherheitslücke versehentlich etwas kaputt gemacht. Sie haben von der verwirrenden UI wohl schon länger gewusst, die Sache aber nicht als dringlich eingestuft. Wir hoffen auf ein klärendes Statement seitens Sony."
Stand Montagmorgen hat sich Sony noch nicht zur DRM-Problematik öffentlich geäußert, weswegen wir ein Statement angefragt haben und euch auf dem Laufenden halten, sobald wir eine Antwort erhalten.
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