Neues PS5-Update ist jetzt live - diese 2 Neuerungen stecken drin und diese Änderung ist nicht in den Patchnotes

Sobald ihr eure PlayStation 5 (Pro) heute einschaltet, erwartet euch direkt ein neues Firmware-Update. die Version mit der Nummer "26.03-13.20.00" ist nämlich frisch für die Sony-Konsole live gegangen. Laut Patchnotes stecken diesmal zwei Änderungen drin, die
- Ab wann ist das neue Update verfügbar? Ab sofort auf allen PS5-Konsolen
- Wie groß ist das Update? 1,247 GB
Das sind die Patchnotes für das Systemsoftware-Update 26.03-13.20.00
Die Inhalte des neuen Patches hat Sony auf der offiziellen Support-Webseite geteilt. Sie fallen mal wieder relativ überschaubar aus. Das sind die deutschen Patchnotes des Updates:
- Wir haben mehr Emojis hinzugefügt, die du für Nachrichtenreaktionen verwenden kannst.
- Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.
Der zweite Punkt steckt ähnlich wie die altbekannte Verbesserung der Leistung und Stabilität der Systemsoftware in den allermeisten PS5-Updates. Die größere Änderung dürfte also klar die erste sein. Schickt euch jemand eine Nachricht via Privatchat, habt ihr ab jetzt also eine größere Auswahl bei den Emojis, mit denen ihr reagieren könnt.
Das Update bringt aber auch eine Änderung, die nicht in den Patchnotes steht.
Uns ist beim Einschalten nämlich aufgefallen, dass wir auf der PS5 ausgeloggt waren. Zum Einloggen müsst ihr jetzt zuerst einmal den neuen Änderungen bei den Nutzungsbedingungen, dem Verhaltenskodex und der Endbenutzer-Verhaltenslizenz zustimmen.
Was sich dabei tatsächlich geändert hat, findet ihr auf der offiziellen Webseite aufgelistet.
Das steckte im letzten PS5-Update
Das letzte Update 26.02-13.00.00 aus dem März 2026 brachte vor allem für die PS5 Pro eine große Neuerung. Damals ging nämlich das verbesserte PSSR an den Start.
Daneben gab es aber auch ein paar Neuerungen für alle, etwa ein paar neue Funktionen für den Willkommen-Hub und die allseits beliebte Verbesserung der Leistung und Stabilität der Systemsoftware.
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