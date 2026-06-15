Pokémon-Baumeister bastelt den vielleicht coolsten Pokémon-Tisch ever im 3D-Drucker: die ganze Johto-Region!

Pokémon-Fans der ersten Spiele dürften sich nach diesem ganz besonderen Tisch hier die Finger lecken.

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David Molke
15.06.2026 | 07:02 Uhr

So sieht zumindest ein Teil des beeindruckenden Pokémon-Tischs aus (Bild: reddit.comuserMemehattan) So sieht zumindest ein Teil des beeindruckenden Pokémon-Tischs aus (Bild: reddit.com/user/Memehattan/)

Kreativen Menschen mit 3D-Druckern sind kaum Grenzen gesetzt. So hat sich ein Pokémon-Fan ein richtig cooles Projekt überlegt und einen Tisch im Stil der kompletten Johto-Region aus Pokémon Silberne Edition: SoulSilver und Pokémon Goldene Edition: HeartGold designt. Der kann sich wirklich sehen lassen!

Pokémon-Fan baut richtig coolen Tisch mit dem 3D-Drucker

Mit 3D-Druckern lassen sich ganze Bauwerke erstellen, die ohne diese Art der Hilfe nie möglich wären. Einen Tisch wie diesen hier hätte man eventuell schon irgendwie anders hinbekommen, aber das macht das Unterfangen nicht weniger beeindruckend. Hier ist richtig viel Liebe zum Detail hineingeflossen.

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Wenn ihr die Silberne und Goldene Edition, vor allem aber die HeartGold- und SoulSilver-Remakes für den Nintendo DS kennt, habt ihr die Region vielleicht schon auf den ersten Blick erkannt. Es handelt sich dabei um Johto und die Spielwelt wurde wirklich beeindruckend und stimmig in besagtem Tisch verbaut.

Hier könnt ihr euch das Ergebnis und einige Arbeitsschritte sowie ein paar sehr coole Details anschauen: Die Hochbahn fährt auch wirklich oberhalb der Landschaft durch die Gegend und jedes kleine Häuschen, ja sogar jeder Baum wurde dreidimensional modelliert. Türme ragen auch wirklich in die Höhe und das sieht alles ganz fantastisch aus:

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Wenn ihr euch für die ganzen Details des Entstehungsprozesses und dafür interessiert, wie genau der Reddit-User Memehattan aka Glepps das hinbekommen hat, können wir euch auch noch ein ausführliches YouTube-Video von ihm ans Herz legen. Noch beeindruckender wird die ganze Sache dadurch, dass es sich dabei um das allererste Video auf dem Kanal GleppsMakes gehandelt hat.

Hier könnt ihr so richtig tief in die Materie eintauchen, wenn ihr wollt:

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Für all das hagelt es jede Menge Lob und Anerkennung. In den Kommentaren wird außerdem auch noch ordentlich darüber gescherzt, dass dem Bastler jetzt ja wohl nichts mehr anderes übrig bleiben würde, als auch noch die Kanto-Region so zusammenzubasteln und anschließend beides zu verbinden. Selbstverständlich bräuchte Glepps dann aber einen nochmal deutlich größeren Tisch ...

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Aber eine ganze Menge der Kommentare drehen sich gar nicht so sehr um den Tisch selbst, sondern vielmehr um den kuriosen Arm, der im ersten Bild des Reddit-Beitrags oben links zu sehen ist. Viele Menschen wirken latent irritiert davon und haken nach. Dabei stellt sich heraus, dass bei Glepps offenbar eine Schaufensterpuppe (in Einzelteilen) herumfliegt, die obendrein auch noch einen Namen hat: Steve.

Habt ihr selbst schon Gaming-Gegenstände entworfen und falls ja, wie seid ihr kreativ geworden?

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