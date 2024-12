Wusstet ihr, dass die PlayStation ursprünglich hätte anders heißen sollen? Wir sind froh, dass das nicht passiert ist

Beinahe hätte unter dem bekannten Logo ein anderer Name gestanden. Wisst ihr, welcher?

Das Wort “PlayStation“ hat sich heutzutage im allgemeinen Sprachgebrauch so verfestigt, dass es für manche Personen als Synonym zu Videospielen gilt. Deswegen überrascht es uns umso mehr, dass der Name erst die zweite Idee ist, die sich schlussendlich durchgesetzt hat. Wir geben das Trivia-Wissen an euch weiter, damit ihr bei eurer nächsten Unterhaltung damit glänzen könnt.

So hätte die PlayStation beinahe geheißen

In der 88. Podcast-Folge von My Perfect Console with Simon Parkin spricht Simon Parkin mit Chris Deering, dem ehemaligen Präsidenten von Sony Computer Entertainment Europe, unter anderem über die Namensgebung der Konsole.

Die PlayStation wäre beinahe als “Power Station“ auf den Markt gekommen.

Während das Wort “Station“ erhalten bliebe und wir die Power Station weiterhin als PS abkürzen könnten, verschwinden hier auch schon die Gemeinsamkeiten.

Besonders im deutschen Sprachraum sind wir froh, dass die Power Station sich nicht durchsetzen konnte, weil sie ansonsten viel zu einfach mit Powerstationen zu verwechseln wäre. Die beiden Geräte würden sich zwar durch den Abstand in der Mitte des Wortes nicht exakt gleich schreiben, jedoch könnten im Gespräch durchaus Verwechslungen zwischen Konsole und mobiler Energiequelle entstehen.

Deswegen hat sich die Power Station nicht durchgesetzt

Der Grund, wieso wir heute nicht über die Power Station 5 Pro sprechen (urks, allein schon der Name), ist, dass es Probleme mit dem Warenzeichen in einigen Teilen der Welt gegeben hat. Konkret bedeutet das, dass der Name “Power Station“ zum Teil also schon vergeben war. Es scheint also so, dass wir ganz knapp einer Welt entkommen sind, in der Sony hinter der Power Station steckt.

Als Folge der Warenzeichen-Problematik hat Ken Kutaragi die alleinige Entscheidung getroffen, Sonys neuste Konsole PlayStation zu taufen. Während manche Personen aus Sonys damaligem Marketing gegen den Namen “PlayStation“ waren, sind wir Herrn Kutaragi dankbar für seine Entscheidung sowie Durchsetzungskraft – denn sind wir mal ehrlich, die Power Station lädt nun mal weniger zum Spielen ein als die PlayStation.

