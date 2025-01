PlayStation-Konzerte in Deutschland: Termine, Preise und Song-Auswahl

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zu den PlayStation-Konzerten in Deutschland.

Noch in diesem Jahr geht PlayStation auf eine große Konzert-Tour durch Europa und macht dabei gleich mehrfach in Deutschland halt. In großen Hallen könnt ihr so eure liebsten Soundtracks live erleben. Alles Wichtige zu den Tour-Daten, den Preisen und auch, welche Spiele musikalisch vorgetragen werden, erfahrt ihr im Artikel.

PlayStation: The Concert - Alle Termine in Deutschland

Die vollständigen Tourdaten findet ihr auf der offiziellen Webseite von Sony. Hier geben wir euch an, wann und wo die Konzerte in Deutschland stattfinden:

01. Mai - Frankfurt (Festhalle)

04. Mai - Stuttgart (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)

06. Mai - Berlin (Uber Arena)

07. Mai - Hamburg (Barclays Arena)

08. Mai - Düsseldorf (PSD Bank Dome)

18. Mai - München (Olympiahalle)

Was euch auf den PlayStation-Konzerten erwartet, erfahrt ihr auch hier im Trailer:

0:35 PlayStation: The Concert - Trailer zur Konzertreise durch Deutschland

PlayStation: The Concert - So teuer sind die Konzerte

Die Preisspanne der Tickets bewegt sich in Deutschland zwischen 53 Euro und 74 Euro, je nach Veranstaltungsort. Am günstigsten sind die Karten in Hamburg, am teuersten in der Festhalle in Frankfurt.

Alle Ticketpreise könnt ihr auf der Seite Reservix abfragen.

Auf Wunsch könnt ihr neben den Karten noch ein optionales VIP-Upgrade kaufen, mit dem ihr früher in die Hallen kommt und Prioritätszugänge bspw. zu Merchandise-Ständen erhaltet. Ein kleines Merchandise-Paket bekommt ihr dabei ebenfalls.

PlayStation: The Concert - Diese Soundtracks werden gespielt

Bislang sind folgende Spiele-Soundtracks bestätigt: The Last of Us (Gustavo Santaolalla), Horizon (Joris De Man), Ghost of Tsushima (Ilan Eshkeri), God of War (Bear McCreary).

Alle Stücke werden von einem Orchester und von Solisten live auf der Bühne gespielt. Im Hintergrund erwartet euch zudem eine effektreiche Videoshow mit Bildern aus den oben genannten Spielen.