PS5-Spiele 2025: Alle neuen PlayStation 5-Games im nächsten Jahr

Diese Spiele sollen 2025 auf der PS5 erscheinen.

Welche PS5-Spiele erscheinen 2025? Mit unserer Releaseliste werfen wir einen Blick in die Zukunft und auf die Spiele, die im nächsten Jahr für PlayStation 5 erscheinen werden.

Was ist mit der PS5 Pro? Bisher ist noch nicht sicher, ob und wann eine verbesserte PS5 auf den Markt kommt. Aktuell wird noch von einem Release in 2024 ausgegangen. Wir fassen alle aktuellen Gerüchte hier zusammen:

Mehr zur PS5 Pro Release, Preis, Specs, aktuelle Gerüchte und mehr von Sebastian Zeitz

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2025 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Release-Liste aller PS5-Spiele, die offiziell 2025 erscheinen sollen

2:25 Marvel 1943: Rise of Hydra - Story-Trailer verrät Titel und Release-Jahr des Skydance-Spiels

Die PlayStation 5-Highlights im Jahr 2025 vorgestellt

GTA 6 – Grand Theft Auto 6

1:40:32 DAS muss GTA 6 besser machen!

Genre: Action

Action Plattformen: PS5, Xbox Series X/S

PS5, Xbox Series X/S Release: 2025

Darum geht's: Die legendäre Videospielreihe geht nach knapp 12 Jahren und vielen Neuveröffentlichungen und Updates für GTA Online endlich weiter. In der Rolle des Gangster-Duos Lucia und Jason (der Name wurde noch nicht bestätigt) erwartet euch mit GTA 6 ein Open World-Actionspiel in Vice City, das Miami nachempfunden ist. Alle weiteren Infos zum Spiel gibt's hier:

Death Stranding 2: On the Beach

9:40 Death Stranding 2 sieht fantastisch aus und verrät den Release-Zeitraum

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS5

PS5 Release: 2025

Darum geht's: Kojima ist zurück und entwickelt mit Death Stranding 2 einen direkten Nachfolger des ehemaligen PS4-Exclusives. Über den Inhalt ist noch nicht viel bekannt, jedoch zeigte der Trailer von Februar 2024, dass es wieder sehr abgedreht wird. Das Spiel wird einige Jahre nach dem Vorgänger anknüpfen und zeigt, was aus den Figuren geworden ist.

Macht euch also gefasst auf ein Adventure mit Sam Bridges, Fragile und vielen neuen Charakteren, das wahrscheinlich auch wieder nicht alles erklären wird.

