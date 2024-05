Sony macht Rückzieher und hört jetzt doch auf die Kritik von Helldivers 2-Fans: 'Wir haben euer Feedback gehört'

Ein Sieg für die Über-Erde, wie Helldivers wohl sagen würde: Sony hört auf Fan-Stimmen.

In den letzten Tagen sah es ziemlich düster für Helldivers 2 aus. Auf der Steam-Seite des Spiels regnete es massenhaft negative Rezensionen, bei den Wertungen der letzten 30 Tage steht das Spiel inzwischen sogar bei "größtenteils negativ".

Der Grund dahinter: Fans wollten ihrem Unmut Luft machen, nachdem Sony angekündigt hatte, dass in Zukunft zwingend ein verknüpfter PlayStation-Account zum Spielen am PC nötig sein wird. Anscheinend ist die Kritik der Fans aber angekommen, denn Sony lenkt jetzt ein und zieht den geplanten Account-Zwang zurück.

'Wir haben euer Feedback gehört': Ihr braucht jetzt doch keinen PSN-Account für Helldivers 2 am PC

Eigentlich sollte schon heute ein Update für Helldivers 2 live gehen, dass den Account-Zwang ins Spiel gebracht hätte. Neue Spieler*innen hätten Helldivers 2 dann gar nicht mehr spielen können, ohne einen PSN-Account mit ihrem Steam-Konto zu verbinden. Für bestehende Spieler*innen war die angedachte Deadline der 30. Mai.

Jetzt hat Sony aber quasi in letzter Sekunde reagiert und einen Rückzieher gemacht, anscheinend als direkte Reaktion auf das massive, negative Fan-Feedback. So schreibt der offizielle PlayStation-Account auf X/Twitter:

Helldivers-Fans, wir haben euer Feedback zum Heldlivers 2-Account-Verlinkungs-Update gehört. Das Update vom 6. Mai, was die Verlinkung von Steam und PlayStation Network [Accounts] für neue Spieler gefordert hätte und für aktuelle Spieler ab dem 30. Mai, wird jetzt nicht kommen. Wir lernen noch, was das beste für PC-Spieler ist und euer Feedback war von unschätzbarem Wert. Vielen Dank, dass ihr Helldivers 2 weiterhin unterstützt und wir werden euch über zukünftige Pläne updaten.

Dass die Fan-Reaktionen hier so negativ ausgefallen sind, ist nicht verwunderlich. Zwar sollte Helldivers 2 eigentlich schon zu Release zwingend eine Verbindung zwischen Steam und einem PSN-Account fordern, allerdings wurde das aufgrund technischer Probleme zum Launch erst einmal aufgeschoben.

Viele Spieler*innen haben sich daraufhin nicht nur betrogen gefühlt, es gab sogar ein größeres Problem: Helldivers 2 war damit nämlich plötzlich in über 170 Ländern nicht mehr spielbar, weil Leute sich dort keinen PSN-Account erstellen können.

Entsprechend stand das Spiel dort plötzlich über das Wochenende nicht mehr zum Verkauf und Steam hat stattdessen Besitzer*innen eine Rückgabe angeboten.

Viele Spieler*innen dürften nun natürlich erleichtert sein, dass die Sache doch vorerst ein gutes Ende genommen hat. In dem Kommentaren unter dem X/Twitter-Beitrag bedanken sich viele Fans dafür, dass Sony Einsicht gezeigt hat. Viele merken aber auch an, dass besonders Helldivers 2-Entwickler Arrowhead in den letzten Tagen unter der Sony-Auflage leiden musste.

User BakedGrizz schreibt etwa:

Können alle jetzt damit aufhören, es an den Helldivers 2-Entwicklern auszulassen? Sie sind dafür ins Kreuzfeuer geraten und das war nicht fair ihnen gegenüber, weil sie nur das getan haben, wozu sie vertraglich verpflichtet waren.

Einige Fans zeigen sich Sony gegenüber in den Kommentaren aber auch weiterhin kritisch. Die ursprüngliche Entscheidung sorgt demnach bei einigen dafür, dass ihr Vertrauen in den Publisher gesunken ist. Was genau Sony jetzt anstelle der Account-Verlinkung plant, steht ohnehin noch aus.

Immerhin war das Update nach offizieller Sony-Aussage ursprünglich auch dazu gedacht, um vor Griefing und Missbrauch schützen zu können und Spieler*innen, die sich entsprechend verhalten, einfacher zu sperren.

Was haltet ihr von all diesen Entwicklungen? Glaubt ihr, dass Sony hier eine bessere Lösung finden wird?