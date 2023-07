Breaking: PlayStation unterzeichnet Deal mit Microsoft, um Call of Duty nicht zu verlieren

PlayStation und Microsoft sind endlich zu einer Einigung gekommen.

Lange hat Sony sich quergestellt, wenn es um Microsofts geplante Übernahme des Publishers Activision-Blizzard ging. Eines der Hauptargumente war hier natürlich das gigantische Call of Duty-Franchise. Jetzt sieht es aber ganz so aus, als würde der Deal von Microsoft kurz vor der Vollendung stehen und auch Sony war nun zu einem Deal bereit.

PlayStation unterzeichnet Deal für Call of Duty

Allem Anschein nach hat die anhaltende Schlammschlacht zwischen Sony und Microsoft nun doch ein Ende gefunden. Wie Xbox-Chef Phil Spencer frisch auf Twitter angekündigt hat, kam es zur Einigung der beiden Giganten in Bezug auf CoD. Demnach wurde jetzt ein bindender Vertrag unterschrieben:

"Wir freuen uns ankündigen zu können, dass Microsoft und PlayStation eine bindende Vereinbarung unterzeichnet haben, um Call of Duty nach der Übernahme von Activision Blizzard [durch Microsoft, Anm. d. Red.] auf PlayStation zu behalten. Wir freuen uns auf eine Zukunft, wo Spieler auf der ganzen Welt mehr Wahl dabei haben, ihre liebsten Spiele zu zocken." Phil Spencer

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Schon in der Vergangenheit hatte Microsoft Sony einen Deal angeboten, der die CoD-Reihe für mindestens 10 Jahre auch auf PlayStation halten würde. Es ist nicht ganz klar, ob es sich dabei um den gleichen Deal handelt, aber diesmal ist auffälligerweise keine zeitliche Begrenzung genannt.

Sollte Microsoft seinen Mega-Deal mit Activision/Blizzard also wirklich abschließen können – und es sieht aktuell ganz danach aus – wird die Reihe dank des Deals garantiert nicht Xbox-exklusiv. PlayStation-Fans können hier also zumindest aufatmen.

So steht es um den Activision/Blizzard-Deal

Aktuell befindet sich Microsofts Deal in den letzten Zügen. Nachdem der Berufungsantrag der amerikanischen Behörde FTC (Federal Trade Comission) zur Verhinderung des geplanten Deals vom Bundesberufungsgericht abgelehnt wurde, steht nun kaum mehr etwas im Weg.

Auch die britische CMA, die sich zuvor quergestellt hat, befindet sich nun in Gesprächen mit Microsoft. Es scheint also ganz danach, als könnte die Übernahme von Activision/Blizzard bereits in den nächsten Tagen final werden.

Was denkt ihr zu dieser Abmachung? Beruhigt sie euch, oder habt ihr noch Sorgen zum Deal?