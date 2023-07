Über CoD 2024 gibt es schon einiges an Gerüchten.

Bislang wurde der Call of Duty-Teil für 2023 noch nicht einmal enthüllt, aber schon jetzt gibt es erste Gerüchte für den Ableger des nächsten Jahres. Ein Darsteller hat jetzt nämlich den angeblichen Namen seiner Rolle verraten, der Geschichts-Fans schon einiges verraten wird.

Nächster CoD-Hauptcharakter soll 'Ratcliffe' heißen

Schauspieler Luke Charles Staddord hat auf seinen Social Media-Accounts einige Bilder gepostet, die ihn anscheinend beim Motion Capturing zeigen. Laut seinen Aussagen wird hier sein Gesicht als Aussehen für den nächsten Hauptcharakter von Call of Duty gescannt. Der Name des Charakters soll demnach Ratcliffe lauten. (via Insider Gaming)

Activision hat sich entschieden, das Aussehen ihres nächsten Hauptcharakters "Ratcliffe" für Call of Duty nach meinem Gesicht zu modellieren und ich bin aus dem Häuschen. An all meine College-Mitbewohner damals an der Anderson University und die Jahre in Smith Hall, in denen wir Black Ops 2 gespielt haben... Nächstes Jahr können wir uns wieder vermöbeln, aber dann will ich als ich spielen.

Warum das interessant ist? Der Name Ratcliffe könnte hier auf den britischen Soldaten Peter Ratcliffe verweisen, der in den 70ern bis 90ern unter anderem in der SAS-Spezialeinheit diente und für seinen Verdienst im Golfkrieg die Distinguished Conduct Medal für Galanterie erhielt.

In dem Post spricht der Darsteller außerdem vom "nächsten Jahr", dürfte hiermit also den CoD-Ableger für 2024 meinen. Auch der Black Ops-Name fällt womöglich nicht von ungefähr, denn schon vor einiger Zeit kamen erste Gerüchte auf, laut denen der nächste Treyarch-Titel die Black Ops-Reihe weiterführt.

Die Gerüchte stammten damals vom bekannten Leaker TheGhostofHope.

Laut seinen Aussagen sollte Call of Duty 2024 allerdings stattdessen in den 90ern und 2000ern spielen und sich in der Kampagne um "Operation Iraqi Freedom" und "Operation Enduring Freedom" drehen – hier war also viel mehr der dritte Golfkrieg gemeint.

Was würdet ihr zum Golfkrieg als Setting für ein neues Call of Duty von Treyarch sagen?