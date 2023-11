PlayStation Portal in freier Wildbahn: Die ersten Unboxing-Videos sind im Anmarsch

PlayStation Portal lässt euch PS5-Spiele am Handheld zocken und jetzt gibt es erste Unboxings.

Der Release von PlayStation Portal ist bereits in wenigen Tagen, am 15.11. ist es soweit. Das bedeutet, dass sich viele Geräte schon jetzt im Umlauf finden und beispielsweise bereits getestet werden können. Gleichzeitig tauchen auch die ersten Unboxing-Videos und Vergleichsbilder auf. Über die Performance und den ganzen Rest gibt es aber noch keine Informationen, bis das Embargo gelüftet wird.

So sieht die PlayStation Portal im Unboxing und direkten Vergleich zur Switch aus

Was ist PlayStation Portal? In etwa so etwas wie die Antwort von Sony auf Nintendo Switch und Steam Deck. Nur mit dem gewaltigen Unterschied, dass ihr auf der PlayStation Portal nicht richtig unterwegs spielen könnt. Es handelt sich um einen reinen Streaming-Handheld, ihr müsst also eine PS5 besitzen und die auch angeschaltet und mit dem Internet verbunden lassen, wenn ihr auf der neuen PSP zockt.

0:34 PlayStation Portal - Sony stellt Releasetermin im Trailer vor

So sieht sie in echt aus: Das spanischsprachige Magazin Hobby Conyolas zeigt in einem Video, was euch erwartet, wenn ihr die PlayStation Portal-Verpackung öffnet. Das Unboxing-Video ist eines der ersten, beschränkt sich aber auf das Äußerliche. Wir erfahren, dass sich die PSP wie ein DualSense-Controller anfühlt und vor allem natürlich, wie sie aussieht.

Was im Inneren schlummert, darf noch nicht gezeigt werden. Die Embargos verbieten es, die PlayStation Portal jetzt schon in eingeschaltetem Zustand zu präsentieren. Dasselbe gilt auch für den Bericht über die Erfahrungen mit dem Gerät, wenn es läuft und wie darauf gespielt werden kann.

Aber hier könnt ihr zumindest schonmal das Unboxing sehen (ihr könnt in den Einstellungen zumindest eine automatische Untertitel-Übersetzung einschalten (auch wenn sie etwas mangelhaft ist)):

So sieht der Vergleich zur Switch aus: Zuby Tech stellt auf Twitter PlayStation Portal und Nintendo Switch gegenüber. Hier seht ihr den direkten Größenvergleich in mehreren Stellungen und aus unterschiedlichen Perspektiven:

Wann kommt PlayStation Portal und was kostet es? Ihr müsst euch nicht mehr lange gedulden, wenn ihr euch den Streaming-Handheld holen wollt: Am 15. November erscheint Sonys langgezogener DualSense mit eigenem Bildschirm. Der Preis beträgt knapp 220 Euro.

Wie gefällt euch das Gerät so in der Realität, außerhalb von Werbevideos und auf Bildern im direkten Switch-Vergleich?