PS6: Grafik-Einheit soll laut Leaker bereits fertig sein und die Konsole könnte 2027 erscheinen

Das System-on-a-Chip (SoC) der PS6 soll laut einem Leaker bereits fertig designt sein.

Gefühlt wurde gerade erst die PS5 veröffentlicht, obwohl das eigentlich nicht einmal mehr so richtig auf die PS5 Pro zutrifft. Dementsprechend sollte es eigentlich niemanden verwundern, aber am Horizont, ganz weit in der Ferne, können wir schon erkennen, wie die PS6 langsam ihren Kopf erhebt.



Was ist neu? Laut einem Leaker ist die Arbeit an der Konsole schon viel weiter fortgeschritten, als die meisten wohl vermuten und die PlayStation 6 könnte bereits 2027 erscheinen.

PlayStation 6-SoC ist angeblich "design complete" - Was das für den Release-Zeitraum bedeutet

Darum geht's: Nach dem Konsolen-Launch ist vor dem Konsolen-Launch und wir alle gehen davon aus, dass irgendwann die PS6 erscheint. Da die Arbeit an so einer Konsolengeneration viele Jahre in Anspruch nimmt, wirkt es bei näherer Betrachtung eigentlich auch nicht groß verwunderlich, dass hinter den Kulissen bereits fleißig an der PS5-Nachfolgerin geschraubt wird.

Zunächst einmal müssen wir die Pferde wieder etwas beruhigen: Wir haben es hier nur mit der Behauptung eines Leakers im Internet zu tun. Es gibt keinerlei offizielle Bekanntgabe, ihr solltet euch also lieber nicht zu früh freuen. Alles klar? Gut, weiter geht's!

SoC ist wohl "design complete", aber was heißt das? Zunächst einmal müssen wir wahrscheinlich kurz klären, was überhaupt ein SoC ist.

SoC=System on a Chip: Anders als in einem normalen Computer, wo Arbeitsspeicher, Grafikkarte und Prozessor in der Regel fein säuberlich voneinander getrennt sind, werden sie beim SoC alle miteinander kombiniert und auf engstem Raum zusammengepfercht. Es handelt sich also um die Rechen- und Grafikeinheit der Konsole, die den Löwenanteil der Arbeit stemmt.

Anders als in einem normalen Computer, wo Arbeitsspeicher, Grafikkarte und Prozessor in der Regel fein säuberlich voneinander getrennt sind, werden sie beim SoC alle miteinander kombiniert und auf engstem Raum zusammengepfercht. Es handelt sich also um die Rechen- und Grafikeinheit der Konsole, die den Löwenanteil der Arbeit stemmt. Design Complete bedeutet in der Regel, dass die grundlegende Planung, also das Design steht. Der Entwurf ist also abgeschlossen, aber eben auch nur das. Die Theorie existiert, aber das Ganze wurde noch nicht gefertigt.

Was steckt drin? Bei der Grafikeinheit der PS6 (GPU) soll es sich um eine spezielle Variante der AMD gfx13 handeln, die bisher als RDNA 5 bekannt war, jetzt aber UDNA genannt wird. Die neue Architektur wurde von AMD noch nicht enthüllt und es gibt bisher auch sonst keine Informationen über die PS6-GPU.

Release eventuell 2027: Wie WCCFTech schreibt, erklärt der Leaker in seinem Kommentar auch, dass der A0 Tapeout der PS6 noch dieses Jahr geplant sei, allerdings eher später im Jahr.

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Autoplay

Was wiederum bedeuten könnte, dass die PS6 im Jahr 2027 erscheint, da Sony bisher immer ungefähr 2 Jahre Zeit zwischen dem A0 Tapeout und dem tatsächlichen Launch der Konsole verstreichen lassen hat. Das klingt durchaus realistisch.

Wie fändet ihr es, wenn in zwei bis drei Jahren schon die nächste PlayStation erscheint? Interessiert ihr euch bereits für die PS6?