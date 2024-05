Das PS5-Event kommt noch diese Woche – aber es wird KEIN großer Showcase (Gerücht)

Sony soll im Mai noch einen PS5-Showcase bringen, allerdings nur einen kleinen.

So langsam sitzen wir wirklich auf heißen Kohlen, während wir darauf warten, dass Sony den gemunkelten PlayStation Showcase ankündigt. Gleich mehrere namenhafte Insider haben in den letzten Wochen angegeben, dass der Livestream noch im Mai stattfinden soll.

Das bestätigt jetzt auch ein weiterer Leaker und erklärt, warum wir womöglich so lange auf die Ankündigung warten müssen: Sony könnte sich nämlich auf einen kleinen Showcase beschränken.

PS5-Showcase noch diese Woche, aber nur als State of Play

Wie Insider NateTheHate vor ein paar Tagen nämlich auf X (ehemals Twitter) angegeben hat, soll der Showcase noch diese Woche stattfinden. Bei einer größeren Show würde Sony das für gewöhnlich aber bereits mehrere Tage vorher offiziell ankündigen.

Dass das bislang nicht passiert ist, könnte damit zusammenhängen, dass wir es hier anders als in den letzten Jahren gar nicht mit einer großen Sommer-Show zu tun bekommen.

Wie der Insider stattdessen erwartet, dürften wir vermutlich nur eine State of Play bekommen – also einen kleineren Showcase, der sich mehr auf Third-Party-Titel oder einzelne Spiele fokussiert. Weiteren Leaks zufolge könnten wir bei der nächsten Show unter anderem mehr zu Concord, dem Silent Hill 2 Remake und einem neuen Astro Bot-Spiel erfahren:

Großer PlayStation Showcase erst im September?

Eine State of Play würde zumindest dazu passen, dass Sony hier noch nichts offiziell angekündigt hat – die kleineren Events werden nämlich oft erst ein oder zwei Tage vorher enthüllt. Ebenfalls passen würde, dass Sony bereits angekündigt hatte, dass wir in diesem Jahr keine Fortsetzungern großer First-Party-IPs mehr bekommen, die normalerweise bei einer großen Show enthüllt werden würden.

Das heißt aber nicht zwingend, dass wir komplett auf einen großen Showcase in diesem Jahr verzichten müssen. Leaker Lunatic Ignus, der etwa die Enthüllung des neuesten Black Myth Wukong-Trailers korrekt vorausgesagt hatte, spricht nämlich von einem großen PlayStation Showcase erst in einigen Monaten.

Auf die Frage, ob der Insider etwas über den Showcase wisse, antwortete er schlicht mit "September". Es ist also gut denkbar, dass wir im Mai noch eine kleine State of Play bekommen und erst im Herbst dann eine große Show, die uns mehr dazu verraten könnte, was uns 2025 erwartet.

Allzu überraschend wäre das nicht, immerhin hält Sony traditionell im September stets noch einen Showcase oder eine State of Play ab. Trotzdem handelt es sich hierbei natürlich bislang um unbestätigte Gerüchte, die ihr mit Vorsicht genießen solltet.

Wollt ihr unbedingt einen PlayStation Showcase sehen, oder wärt ihr auch mit der kleineren State of Play zufrieden?