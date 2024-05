PS5 Showcase im Mai 2024: Alle Spiele, die für das angebliche Event bereits geleakt sind

Das Silent Hill 2-Remake ist einer der möglichen Titel für den PlayStation Showcase, aber da gibt es noch mehr.

Offiziell hat Sony noch gar keinen großen PlayStation Showcase für den Sommer angekündigt. Dank einiger namhafter Leaker und mit Blick auf die letzten Jahre wissen wir aber bereits mit ziemlich großer Sicherheit, dass uns in den nächsten Wochen eine Liveshow erwarten dürfte – laut Jeff Grubb soll es noch im Mai soweit sein.

Obwohl der genaue Termin also noch fehlt, gibt es dennoch bereits einige Leaks, welche Spiele wir auf dem Showcase sehen könnten. Wir fassen euch hier alle zusammen.

Diese Spiele könnten wir auf dem nächsten PlayStation Showcase sehen

Silent Hill 2

1:34 Silent Hill 2 - Erstes Gameplay aus dem Remake sieht richtig schick aus

Ebenfalls laut Jeff Grubb stehen die Chancen wohl sehr gut, dass wir neue Infos zum Remake von Silent Hill 2 auf dem Showcase bekommen. Allerdings hält sich der Insider hier vage und gibt nur an, dass das Spiel "wahrscheinlich" bei der nächsten Show zu sehen sein wird – es wird also nicht ganz klar, ob es sich hier um einen Leak oder eine Vermutung handelt.

Es würde aber zumindest Sinn ergeben, immerhin soll das Remake noch 2024 für PS5 und PC erscheinen und hat bislang kein konkretes Releasedatum.

LEGO Horizon Adventures

Bislang wurde die LEGO-Kollaboration mit Horizon noch gar nicht offiziell enthüllt, es gibt lediglich Hinweise zu dem neuen Projekt, das quasi Horizon Forbidden West als LEGO-Spiel, aber mit realistischer Grafik sein soll.

Laut Insider Gaming soll auch bereits ein Werbetrailer zum Spiel fertig sein und die Enthüllung bald erfolgen. Ob das tatsächlich beim PlayStation Showcase passieren wird oder auf dem Summer Game Fest, auf dem PlayStation ebenfalls vertreten ist, ist nicht ganz klar, wirkt aber zumindest wahrscheinlich.

Ghost of Tsushima 2/neues Sucker Punch-Spiel

Schon eine ganze Weile gibt es Spekulationen, dass Sucker Punch an einem neuen Ghost of Tsushima arbeiten könnte. Bestätigt ist aber bisher nichts. Laut Leaker Silknigth wollte Sucker Punch bereits letztes Jahr ein neues Spiel ankündigen, jetzt soll die Enthüllung aber wirklich kurz bevor stehen.

Bei diesem Leak ist aber extra Vorsicht geboten: Silknigth ist ein relativ neuer Insider, dessen X-Account inzwischen nicht mehr existiert. Zwar hatte der Leaker den Release von Ghost of Tsushima auf PC korrekt vorausgesagt, seine weiteren Prognosen sind aber bislang unbestätigt.

Weitere mögliche Leaks zu PlayStation Showcase-Spielen

Ab hier wird es etwas vager, denn zu den folgenden Spielen gibt es zwar Gerüchte, aber keine konkreten Aussagen in Verbindung mit dem kommenden PlayStation Showcase.

Neues Astro Bot

Auch dieses Gerücht stammt wieder von Jeff Grubb. Der Insider will nämlich bereits vor einigen Monaten gehört haben, dass ein neues Astro Bot-Spiel in Arbeit ist, das noch 2024 erscheinen soll (via Insider Gaming).

Sollte das Releasejahr tatsächlich stimmen, müsste Sony das Spiel eigentlich schon bald ankündigen, weshalb der PlayStation Showcase am wahrscheinlichsten wirkt.

Concord

0:51 Concord: Sony kündigt neuen Multiplayer-Shooter mit Weltraum-Setting für PS5 und PC an

Der Multiplayer-Shooter wurde letztes Jahr bei PlayStations Mai-Showcase angekündigt und hat vor wenigen Tagen enthüllt, dass er noch 2024 erscheinen soll. Auch hier fehlt aber ein konkretes Releasedatum, entsprechend wäre ein neuer Showcase der perfekte Rahmen dafür.

God of War-Remaster

Schon vor ein paar Monaten hat Insider Nick Baker im XboxEra-Podcast enthüllt, dass ein Remaster der ursprünglichen God of War-Trilogie in Arbeit sein soll. Zum Release konnte er allerdings keine Details nennen, es ist also reine Spekulation, ob wir auf dem PlayStation Showcase etwas zu den Spielen sehen werden.

Eine weitere Möglichkeit wäre die Enthüllung des PC-Ports für God of War Ragnarök. Der bekannte PS Plus-Leaker billbil-kun hatte bereits verraten, dass die Ankündigung sehr bald bevorstehen solle:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bislang handelt es sich natürlich bei allen Infos in diesem Artikel um reine Gerüchte. Offiziell von Sony bestätigt ist davon bisher nichts. Sollte allerdings tatsächlich noch ein Showcase bis Ende Mai stattfinden, was durchaus wahrscheinlich ist, dürften wir in den nächsten Tagen mit einer Ankündigung rechnen können.

Was für Spiele würdet ihr beim nächsten PlayStation Showcase sehen wollen?