Ghost of Tsushima 2 - Release-Termin, Story und alle Gerüchte zur PS5-Fortsetzung

Hier gibt's alle offiziellen und spekulierten Infos zu Ghost of Tsushima 2.

Ghost of Tsushima war für Sucker Punch Productions ein riesiger Erfolg und kam sowohl bei der Presse als auch bei Spieler*innen sehr gut an. Angeblich soll Ghost of Tsushima 2 bereits in Entwicklung zu sein, offiziell bestätigt wurde es aber noch nicht. Wir fassen hier aber dennoch schon einmal alles zusammen, was es zu der Forsetzung rund um Jin Sakai zu wissen gibt.

Hinweis: Dieser Artikel dient als Überblick und wird entsprechend aktualisiert, wenn es neue wichtige Informationen – Gerüchte oder von offizieller Seite – gibt.

Release – Wann erscheint GoT 2 und für welche Plattformen?

Release: unbekannt, es wird aber mit 2025/2026 gerechnet

unbekannt, es wird aber mit 2025/2026 gerechnet Plattformen: voraussichtlich exklusiv für PS5

Wann ist Release?

Ohne Ankündigung gibt es auch noch keinen bestätigten Release. Dem Leaker Silknigth nach könnte Ghost of Tsushima 2 aber kurz vor der Enthüllung stehen. Angeblich wollte Sucker Punch bereits letztes Jahr ein neues Spiel ankündigen. Das bedeutet zwar nicht, dass es sich um die Samurai-Fortsetzung handelt, die Chancen stehen aber gut.

Einen Release 2024 können wir quasi ausschließen, da Sony bereits bestätigt hat, dass in diesem Jahr keine Spiele zu bekannten Marken erscheinen werden. Entsprechend müssen wir uns bis 2025 oder 2026 gedulden, sollte es in den kommenden Monaten tatsächlich angekündigt werden.

Wird es wieder ein PS-Exclusive?

Das erste Ghost of Tsushima stammt vom Entwicklerstudio Sucker Punch Productions, das zu Sony gehört. Entsprechend war das Spiel PlayStation-exklusiv, was auch beim Nachfolger mit ziemlicher Sicherheit zum Release der Fall sein wird.

Bekommt GoT 2 auch eine PC-Portierung? Eine spätere PC-Portierung wie bei Teil 1 ist wahrscheinlich, da Sony PS-exklusive Spiele vermehrt auf den PC bringt. Ein vertrauenswürdiger Leaker wie Shpeshal Nick geht ebenfalls davon aus.

Gameplay – Wie spielt sich Ghost of Tsushima 2?

Wie Teil 1 wird sich auch Ghost of Tsushima 2 stark auf Schwertkampf und Stealth fokussieren. Das ergibt als Fortsetzung nicht nur Sinn, auch Stellenausschreibungen lassen das vermuten.

So wurden explizit Entwickler*innen gesucht, die sich mit Kampfsystemen älterer Sucker Punch-Spiele auskennen und die an einem Open World-Action-Spiel mit Stealth-Gameplay mitarbeiten wollen – alles Punkte, die perfekt zu GoT passen.

Wie sich Teil 1 spielt, zeigt hier nochmal ein langer Gameplay-Ausschnitt:

18:40 Ghost of Tsushima - 18 Minuten neues Gameplay aus dem PS4-Exclusive - 18 Minuten neues Gameplay aus dem PS4-Exclusive

Bekommt GoT 2 einen Multiplayer?

Im ersten Ghost of Tsushima gibt es den Legends-Modus, der mittlerweile als Standalone-Titel spielbar ist. Dabei handelt es sich um einen Mehrspieler-Modus, in dem wir aus einer von vier Klassen wählen.

Nicht nur deshalb wirkt es wahrscheinlich, dass der Nachfolger ebenfalls einen Multiplayer bekommt. Stellenausschreibungen, in denen Entwickler*innen gesucht werden, die an einem Multiplayer-Projekt mitarbeiten wollen, deuten ebenfalls darauf hin.

Story – Worum geht es in Ghost of Tsushima 2?

Welche Geschichte der Nachfolger erzählen könnte, ist ziemlich offen.

Es ist gut denkbar, dass Sucker Punch die Story rund um Jin Sakai weitererzählt, der nun im Exil lebt. Eine Möglichkeit wäre, dass Jin es auf dem japanischen Festland mit den Folgen der Mongoleninvasion und seines Status als "Ghost" zutun bekommt. Damit könnten auch der Shogun sowie politische Machtkämpfe und andere Samurai-Clans eine größere Rolle spielen.

Andere historische Ereignisse, wie etwa die von politischen Machtkämpfen geprägte Sengoku-Zeit, lassen aber auch genug Raum für einen ganz neuen Protagonisten.

Was glaubt ihr: Wann und wie wird Ghost of Tsushima fortgesetzt?