Kommt ein LEGO-Abenteuer mit Aloy? PlayStation-Event könnte ungewöhnliches neues Horizon enthüllen

LEGO und Horizon könnten sich bald für ein gemeinsames Spiel zusammenschließen.

Seit dem ersten LEGO-Lizenzspiel aus dem Jahr 2001 haben sich viele Marken einer Umwandlung in die beliebten Klötzchenbausteine unterzogen. Zuletzt war das bei Lego Star Wars: The Skywalker Saga im Jahr 2022 der Fall. Das Raten, welches Franchise als nächstes Teil der LEGO-Familie wird, könnte sich nun geklärt haben.

Gerüchte über LEGO Horizon Adventures

Seit der letzten Woche hat Kurakasis auf X mehrere Posts verfasst, die auf eine Kollaboration zwischen LEGO und PlayStation hinweisen. Kurakasis ist als verlässliche Quelle bekannt, wenn es um das Auffinden von neuen Trademarks im Gaming geht.

Insider Gaming geht davon aus, dass es sich bei dem eingetragenen Namen ‘LEGO Horizon Adventures‘ um ein Spiel handelt. Auch wenn diese Vermutung nahe liegt, ist sich Kurakasis darüber nicht ganz sicher:

Es könnte sein, dass das Spiel innerhalb der nächsten Wochen angekündigt wird. Dafür bewegen wir uns noch tiefer in die Gerüchteküche hinein. Manche Stimmen behaupten nämlich, dass in den nächsten Wochen ein PlayStation Showcase stattfinden soll.

Das Xbox Games Showcase 2024 ist bereits für den 9. Juni angekündigt. Nintendo-Präsident Shuntarō Furukawa hat außerdem durch die Diskussion um die zweite Switch eine Nintendo Direct-Präsentation ebenfalls für den Juni angekündigt. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass sich PlayStation Präsentations-technisch nicht hinter der Konkurrenz verstecken wird.

Ist schon etwas über ‘LEGO Horizon Adventures‘ bekannt?

Aktuell wurde lediglich das Trademark zu ‘LEGO Horizon Adventures‘ gefunden. Während das allein nicht genug für eine Ankündigung ist, so hat Insider Gaming neulich gehört, dass ein Werbetrailer für ‘LEGO Horizon Adventures‘ fertiggestellt wurde.

Weiter verrät Insider Gaming, dass das Spiel eine Art Horizon Forbidden West in LEGO sei. Außerdem solle die Grafik des Spiels realistisch sein. Wenn wir an andere LEGO-Spiele denken, fällt uns da eine konkrete Vorstellung von realistischer LEGO-Grafik noch etwas schwer.

Auch wenn also aktuell nichts in Stein gemeißelt ist, stehen die Zeichen gut, dass wir irgendwann eine Aloy in der Form von Klötzchenbausteinen zu Gesicht bekommen. Wir sind jedenfalls gespannt, was uns in Zukunft zu dem Thema erwartet und halten euch natürlich auf dem Laufenden.

