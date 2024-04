Das ist das PlayStation-Spiel mit den meisten Trophäen - es sind unglaubliche 411

Spielen wir auf der PS4 und PS5, schalten wir auch immer mal wieder Trophäen frei.

Trophäen sind von der PlayStation mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ein Spiel hat meist so zwischen 20 bis 80 Trophies, die wir uns erarbeiten können. Was durchaus schon nach viel klingt, ist aber nichts im Gegensatz zu manch anderen Spielen, die uns gleich mehrere hundert Trophäen vorsetzen. In Dead By Daylight können wir beispielsweise sage und schreibe 242 Stück davon freischalten. Eine Simulation toppt das aber locker.

Train Sim World 2 ist der König der PlayStation-Trophäen

Eigentlich sind Trophäen nur digitale Abzeichen, die uns für das Absolvieren bestimmter Aufgaben und Leistungen belohnen. Und dennoch bewirken sie – je nach Spieler*in – dass wir Spiele anders angehen. Während sich einige durch Trophäen motiviert fühlen, stressen sie manche sogar. Andere wiederum lassen sie einfach links liegen.

Unabhängig davon stellt sich die Frage, welches PS4- oder PS5-Spiel denn überhaupt die meisten Trophäen besitzt. Damit meinen wir aber nicht nur das Hauptspiel, sondern samt aller Erweiterungen und Updates, die im Laufe der Zeit noch Trophäen hinzugefügt haben.

Zu den Top-Titeln zählen hier das eben schon erwähnte Dead By Daylight (242 Trophäen), aber auch Driveclub (128 Trophäen) und The Elder Scrolls Online (168 Trophäen). Platz 1 wird aber mit insgesamt 411 Stück klar von der PS5-Fassung der Eisenbahnsimulation Train Sim World 2 eingenommen (via PSNProfiles):

248 Bronze

141 Silber

21 Gold

1 Platin

Wie kommt diese hohe Anzahl an Trophäen zustande?

Die 411 Trophäen der PS5-Version sind nicht seit Release im Hauptspiels verfügbar; das kommt lediglich auf 35 Trophäen. Der Wert hat sich einfach im Laufe der Zeit durch all die DLCs summiert, seit das Spiel im August 2021 auf der PlayStation erschienen ist. Dabei handelt es sich vor allem um Strecken- und Zug-Erweiterungen wie die Hauptstrecke Hamburg-Lübeck.

Die Trophäen von Train Sim World 2 drehen sich in erster Linie um das Abschließen von Trainings-Modulen, Szenarien und Routenaufgaben. Aber auch das Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit und zurückgelegten Strecke zählen dazu. Die Aufgaben sind damit eher zeitaufwendig als herausfordernd.

Hier seht ihr das Spiel im Trailer:

1:01 Train Sim World 2 - Trailer gibt Abfahrtsignal - Trailer gibt Abfahrtsignal

Im Vergleich dazu kommt die PS4-Fassung übrigens nur auf 124 Trophäen. Selbst die Nachfolger haben die 411-Marke noch nicht geknackt. Train Sim World 4 beinhaltet derzeit 248 Trophäen und Train Sim World 3 schlägt mit 213 Trophäen auf.

Auf Steam sieht die Lage da schon wieder etwas anders aus. Train Sim World 2 besitzt dort sogar 435 Trophäen, die hier aber Errungenschaften genannt werden.