Platinum-Trophäen sammeln und dafür Geld verdienen. Wenn man sie einschmelzen könnte, wären wir alle schnell reich.

Wie bei allem, was man sammeln kann, steht für viele die Frage im Raum, warum man es macht: Sammelt man Spiele wirklich um eine Sammlung zu haben? Um immer die Spiele zur Hand zu haben? Oder um auf irgendeinen Trend aufzuspringen und möglichst viel Geld zu verdienen. Bei letzterem hab ich mir jetzt Gedanken gemacht, was ich denn sammle und wie es wäre, wenn Platin-Trophäen echt wären. Und natürlich steht dabei im Fokus, wie viel Reibach ich damit machen könnte, wenn ich sie einschmelzen würde.

Meine Platin-Sammlung wäre einen Haufen Geld wert

Zunächst einmal muss ich mir meine Trophäensmmlung, die ich mittlerweile im PSN über 12 Jahre hinweg eingesammelt habe, komplett anschauen.

Dabei habe ich aktuell insgesamt 179 Platin-, 1555 Gold-, 2863 Silber- und 11613 Bronze-Trophäen gesammelt.

Nur Platin-Kelche sind wichtig: Wie bei den meisten Trophäen-Jägern und -Jägerinnen, sind auch für mich die Platinum-Trophäen am wichtigsten. Deshalb: Wenn Sony jemals echte Pokale versenden würde, dann sicherlich auch nur für diejenigen, die auch wirklich alle Achievements gesammelt haben.

Wenn dem so wäre, dann hätte ich nicht schon ganze Vitrinen damit voll, ich würde mir auch irgendwann die Frage stellen: Wohin mit dem ganzen Zeug? Und da kommt natürlich irgendwann Einschmelzen und das darin vorhandene Platin verkaufen in den Sinn.

Sebastian Zeitz Basti sammelt jetzt schon seit über 12 Jahren Trophäen auf der PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 und auch der PS Vita. Neben klassischen Trophäenjäger-Spielen wie My Name is Mayo finden sich in seiner Sammlung auch einige seltenere Trophäen wie Mirror's Edge oder Super Monkey Ball Banana Splitz. Mittlerweile holt er Platin aber nur noch in Spielen, wo es keinen zweiten Durchgang benötigt und er ohne viel Aufwand alle Achievements erhalten kann.

Doch wie viel Wert wäre eine Platin-Trophäe? Diese Frage kann kein wohl anderes Tool besser beantworten als Chat GPT. Die KI dachte wohl im ersten Moment, dass ich komplett durch den Wind wäre, als ich vorgeschlagen habe, dass ich meine Platin-Trophäen einschmelzen möchte und wissen will, wie viel so ein Pokal wiegt.

So könnte es aussehen, wenn wir unsere Platins einschmelzen.

Nachdem ich die KI aber mit gut gewählten Prompts ausgetrickst habe, kam sie irgendwann auf die Antwort, dass eine Platin-Trophäe (wenn sie denn wirklich komplett aus Platin bestehen würde) folgendes Gewicht auf die Waage bringt:

knapp 21kg bei einer Größe von 10cm in der Höhe, Breite und Tiefe.

Und der Wert? Bei einem aktuellen Preis (Stand 20. April 2023) von 32,33 Euro pro 1g Platin komme ich so auf 678.930 Euro pro Platin-Trophäe.

Das Ganze mal 179 und ich hätte 121 Millionen Euro mehr auf dem Konto. Das kann sich durchaus sehen lassen.

Aber Sony würde ja voraussichtlich niemals reines Platin verwenden, deshalb muss ich leider den Kauf der Privatinsel, nur weil ich 10.000 Mal auf ein Mayonnaise-Glas gedrückt habe, wieder absagen. Aber "realistischer" (also das Szenario ist ja so oder so nicht wirklich realistisch) wäre es, wenn Sony eine Legierung verwendet.

Dank einem Majo-Glas könnte diese Insel mir gehören.

Also noch einmal von vorne rechnen: Ich nerve wieder Chat GPT und dieses Mal gibt's eine Trophäe mit Platinlegierung. Jetzt zeige ich der KI auch, wie der Platin-Pokal im PSN aussieht und sie spuckt aus, dass eine Trophäe in dem Design 10cm breit, 15cm hoch und 5cm tief sein könnte.

Als Legierung haben wir eine Mischung aus Kupfer und 9% Platin. Das ergibt am Ende 21,45g Platin pro Kubikzentimeter oder für die gesamte Trophäe 1,45kg. Das sollte doch schon eher im Budget von Sony enthalten sein.

Mehr zu Chat GPT und wie das ganze funktioniert, lest ihr bei den Kollegen der GameStar:

Anleitung für ChatGPT So nutzt ihr die Text-KI kostenlos auf Deutsch

Also wieder mit dem aktuellen Platin-Preis zusammengerechnet, das multipliziert mit 179 und schon hab ich immerhin noch 8,3 Millionen Euro mehr auf dem Konto.

Das ist zwar nicht mehr ganz der Deal, den ich mir erhofft habe, aber für den frühzeitigen Ruhestand nur für mich sollte das schon ausreichen. Und wenn ich doch mal wieder mein Konto aufstocken muss, dann investiere ich ein paar Cent in ein 10 Minuten Platin-Spiel und schwupps habe ich 46.878 Euro mehr auf dem Konto.

Wie so ein Spiel mit schneller Platin aussehen kann, zeigt dieser Trailer:

0:42 My Name is Mayo 2 - Teaser-Trailer zum Spiel mit der einfachen Platin-Trophäe

Trophäen aus Plastik

Das wohl realistischste Setting wäre, wenn Sony irgendwann einmal als Werbeaktion gewissen Spieler*innen wirklich Platintrophäen schenkt. Diese würde höchstwahrscheinlich aber niemals aus echtem Platin sein – geschweige denn überhaupt einem Metall. Vielmehr wäre das dann wohl ein Plastik-Pokal, der beim Einschmelzen nur unbrauchbaren Müll erzeugen würde.

Solange Sony aber das Problem mit den viel zu billigen Platin-Spielen nicht in den Griff bekommt, ist eine solche Aktion, wo wir unsere digitalen Trophäen in echte Goodies umwandeln können, sehr unrealistisch. Denn wenn es wirklich was physisches dafür gibt, dass ich mich zwei Minuten durch den Schund der Videospielgeschichte quäle, dann wäre ich wahrscheinlich nicht der einzige, der das System deutlich ausnutzen würde.

Und da wir sowieso schon genug Plastik und Müll auf der Welt haben, ist es eigentlich gut, dass die Trophäen im PSN nur digital sind.

Habt ihr schon einmal etwas gesammelt, was es nur digital gibt und gewünscht, es gäbe das auch in echt?