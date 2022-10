PlayStation Stars: Alle verfügbaren Sammelfiguren und wie ihr sie freischaltet

Ein wichtiger Bestandteil des neuen PlayStation Stars-Treueprogramms sind virtuelle Abbilder von bekannten Spielecharakteren und auch von bedeutenden, technischen Gerätschaften, die Sony über die Jahre hinweg auf den Markt gebracht hat. Einige von ihnen könnt ihr mit erledigten Aufgaben freischalten, andere wiederum lassen sich ausschließlich im Prämien-Shop gegen Punkte eintauschen.

Wir verraten euch, wie ihr an alle bisher erhältlichen Figuren rankommt. Darunter:

Sterngucker-Teleskop

Rarität: Häufig

Aktuell verfügbar: Ja

Freischaltung über: Anmeldung

Das müsst ihr tun: Beim Sterngucker-Teleskop handelt es sich um ein Willkommensgeschenk, wenn ihr euch für PlayStation Stars anmeldet. Damit ihr stets die Sterne im Blick behalten könnt. Ihr versteht? PlayStation Stars… Sterne… Teleskop? Egal, weiter im Text.

Sony Cord Machine

Rarität: Heldenhaft

Aktuell verfügbar: Ja

Freischaltung über: Kampagne "Drück Spielen/1994"

Das müsst ihr tun: Die PlayStation-App gibt euch anhand von Songtiteln Hinweise, dass ihr bestimmte Spiele starten müsst. "Baby I Your Way x Go West" steht für Death Stranding, "Stay x Circle of Life" für Returnal, "Mr. Jones x Regulate" für Uncharted 4: A Thief’s End, "More Human Than Human" für Detroid: Become Human, "Wild Night" für Until Dawn und "Streets of Philadelphia" für Heavy Rain.

Die genannten Spiele sind allesamt in PlayStation Plus Extra enthalten, ihr müsst sie euch lediglich aus dem Extra-Katalog herunterladen. PlayStation Plus Premium-Abonnenten können aber auch ganz simpel einen Stream starten. So spart ihr Zeit, Speicherplatz auf der SSD und Strom!

PlayStation Tech-Demo Tyrannosaurus Rex

Rarität: Ungewöhnlich

Aktuell verfügbar: Ja

Freischaltung über: Kampagne "Oktober Check-In"

Das müsst ihr tun: Startet im Laufe des Oktobers ein beliebiges PS4- oder PS5-Spiel, dann solltet ihr den Dino sofort erhalten.

Fesche Spielzeug-Trophäe

Rarität: Ungewöhnlich

Aktuell verfügbar: Ja

Freischaltung über: Kampagne "World Warrior Online Herausforderung"

Das müsst ihr tun: In einem von fünf verschiedenen Prügelspielen müsst ihr ein Online-Match abschließen. Der Modus spielt dabei keine Rolle. Ihr könnt zwischen Street Fighter V, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Tekken 7 und Mortal Kombat 11 wählen. Wenn euch keiner der genannten Titel gehört, ihr aber PlayStation Plus Extra beziehungsweise Premium abonniert habt, dann könnt ihr im Spielekatalog nach Mortal Kombat 11 Ausschau halten. Das Spiel steht Plus-Mitgliedern nämlich ohne Zusatzkosten zum Download oder Stream bereit!

Bananen-Boomerang

Rarität: Ungewöhnlich

Aktuell verfügbar: Ja

Freischaltung über: Kampagne "Dieser Tag ist völlig Banane"

Das müsst ihr tun: Hier solltet ihr schnell sein! Ihr müsst lediglich ein PS4- oder PS5-Spiel starten, die Kampagne steht nur bis zum 15. Oktober 2022 zur Verfügung.

Pink Monkey Diorama

Rarität: Selten

Aktuell verfügbar: Ja

Freischaltung über: Prämien-Katalog

Das müsst ihr tun: Hierfür müsst ihr 200 Punkte ausgeben. Punkte erhaltet ihr, indem ihr bestimmte Aufgaben abschließt (aktuell ist nur eine für 50 Punkte verfügbar) oder als PS Plus-Mitglied im PlayStation Store Geld ausgebt.

Punto Diorama

Rarität: Selten

Aktuell verfügbar: Ja

Freischaltung über: Prämien-Katalog

Das müsst ihr tun: Auch für diese Figur müsst ihr 200 Punkte ausgeben. Die Punkte habt ihr wahlweise von erledigten Aufgaben oder indem ihr Geld im PSN-Store ausgegeben habt erhalten.

Rummy | Gepeinigter Künstler-Kapsel

Rarität: Selten

Aktuell verfügbar: Ja

Freischaltung über: Prämien-Katalog

Das müsst ihr tun: Dasselbe wie bei den beiden Figuren zuvor – ihr müsst 200 Punkte aufopfern, wenn ihr das Äffchen freischalten wollt.

Iggy | Gepeinigter Künstler-Kapsel

Rarität: Selten

Aktuell verfügbar: Ja

Freischaltung über: Prämien-Katalog

Das müsst ihr tun: Und auch diese Ape Escape-Figur ist nur im Store erhältlich. Wie bei den anderen auch, werden 200 Punkte fällig.

Hintergründe für euren Schaukasten

Damit ihr eure Sammelfiguren auch ansprechend ausstellen könnt, stehen euch zum Start drei Hintergründe zur Verfügung. So sehen sie aus:

Die Sammelfiguren sind eine nette Erweiterung des Stars-Programms, da die Figuren schick modelliert sind. Der Service bietet aber noch einiges mehr, wir haben alle Informationen für euch in diesem Artikel zusammengefasst:

27 1 Mehr zum Thema PlayStation Stars: Alle Infos zum Deutschland-Start, Aufgaben, Belohnungen und mehr

Wir sind außerdem gespannt, welche Figuren in Zukunft noch folgen werden. Der erste Schwung konzentriert sich stark auf die Ape Escape-Reihe, Sony hat aber ja noch eine viel umfangreichere Historie mit Titeln wie God of War, das Bald seine Fortsetzung erhält, oder The Last of Us, von dem erst jüngst ein technisch beeindruckendes Remake erschienen ist.

Habt ihr euch schon Stars-Sammelfiguren geholt?