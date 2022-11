PlayStation Stars: Neue Kampagnen gestartet und so erledigt ihr sie

Nicht ganz zwei Wochen ist es her, dass PlayStation Stars in Deutschland erschienen ist. Viele der gestellten Aufgaben, mit denen sich vorrangig digitale Sammelfiguren erringen ließen, verfielen am 31. Oktober, pünktlich zu Halloween. Die frei gewordenen Plätze füllt Sony nun mit neuen Aufgaben auf, die sogar ein paar Stars-Punkte abwerfen, ohne dass ihr etwas kaufen müsst!

Das ist PlayStation Stars:

Bei PlayStation Stars handelt es sich um ein Treueprogramm, in dem ihr neben virtuellen Sammelfiguren auch Punkte erhalten könnt, die sich gegen Prämien eintauschen lassen. Darunter fallen Vollversionen von Spielen und auch PSN-Guthaben.

Das sind die brandneuen Aufgaben

Am Morgen des 1. November sind gleich drei neue Kampagnen in der PlayStation-App für iOs und Android erschienen, die sich schnurstracks erledigen lassen. Es handelt sich dabei um Folgende:

Du hast es geschafft! Du hast Phrike bezwungen.

Verfällt am: 17. November

Registrierung: automatisch

Belohnung: Astronauten-Figur (heldenhaft)

Diese Aufgabe bezieht sich auf Returnal, genauer gesagt dem Triumph über Phrike, dem ersten Boss im Spiel. Passend dazu gibt es einen knuffigen Ballon, der einen Astronauten abbildet – ein wichtiges Symbol im knallharten Roguelike-Shooter. Ihr müsst für den Erhalt lediglich ein beliebiges Spiel starten.

Unter Umständen wird euch die Kampagne nicht angezeigt: Mehrere Reddit-Nutzer*innen berichten, dass sie die Aufgabe nicht sehen können, obwohl sie eine PS5 besitzen und auch Returnal (durch)gespielt haben. Sony gibt in der offiziellen FAQ an, dass die Kampagnen abhängig von der Region und einigen anderen Faktoren nicht bei allen Spieler*innen angezeigt werden.

Kampf des Monats-Club

Verfällt am: 30. November

Registrierung: automatisch

Belohnung: Unbestechliche Entschlossenheit (selten)

Um einen Arcade-Automaten mit dem fiktiven "Toma Fighter" freizuschalten, müsst ihr eines der folgenden Spiele starten:

Abonnierende von PlayStation Plus Extra und Premium können Mortal Kombat 11 herunterladen beziehungsweise streamen, das Spiel ist im Service enthalten.

Spiel wo du willst

Verfällt am: 30. November

Registrierung: manuell

Belohnung: 75 Punkte

Zur Abwechslung mal eine Kampagne, die euch ein paar Punkte einbringt! Um sie abzuschließen ist es notwendig, viermal PlayStation Remote Play für jeweils fünf Minuten zu verwenden. Das heißt, dass ihr euch auf eurem PC beziehungsweise iOs- und Android-Handy die PS Remote Play-App herunterladen und dort eine Verbindung zu eurer PS4 oder PS5 herstellen müsst.

Ihr bedient dann sozusagen eure PlayStation per Fernsteuerung von einem anderen Gerät aus. Das in Premium enthaltene Cloud-Streaming ist zwar nichts anderes als eine per Remote Play angeschlossene PlayStation in einem der Rechenzentren von Sony, wir konnten die Aufgabe damit allerdings nicht bewältigen.

Weitere Kampagnen, die abgeschlossen werden können

Neben den neuen Aufgaben laufen aber noch einige aus dem Vormonat weiter. Dabei handelt es sich um folgende Kampagnen:

PlayStation Store Auswahl

Verfällt am: 30. November

Registrierung: manuell

Belohnung: 50 Punkte

Wie auch schon im Vormonat erhaltet ihr ein paar Punkte, wenn ihr euch einen bestimmten Titel im PlayStation Store kauft. Das ist die aktuelle Rotation (Stand 1. November 2022):

Sich extra eines der Spiele für den Abschluss der Aufgabe zu holen, lohnt sich nicht. Die 50 Punkte entsprechen gerade einmal einem Wert von 20 Cent.

Drück Spielen/1994

Verfällt am: 14. November

Registrierung: automatisch

Belohnung: Sony Chord Machine (heldenhaft)

Sony hat euch hier bekannte Song-Titel aus dem Jahr 1994 zusammengestellt, die mit beliebten PlayStation-Titeln assoziiert sind. Diese müsst ihr einzeln starten, hier die komplette Liste:

Alle aufgezählten Spiele sind sowohl in PlayStation Plus Extra als auch Premium enthalten. Um die virtuelle Abbildung des Kassettenspieler freizuschalten, können Premium-Abonnierende die Streaming-Funktion des Online-Service nutzen und so viel Zeit und Energie sparen.

PlayStation und du: PS3

Verfällt am: 12. Dezember

Registrierung: manuell

Belohnung: Originale PS3 (heldenhaft)

Wie so häufig müsst ihr einfach nur ein beliebiges PS4- oder PS5-Spiel starten. Die Voraussetzung für den Erhalt der Kampagne ist jedoch die eigentliche Schwierigkeit. PlayStation Lifestyle gibt an, dass man einen PSN-Account besitzen muss, der spätestens im Jahr 2007 erstellt wurde.

PlayStation und du: PS VR

Verfällt am: 12. Dezember

Registrierung: manuell

Belohnung: PS VR Headset (heldenhaft)

Auch hier ist noch nicht einhundertprozentig gesichert, wie die Kampagne überhaupt Spieler*innen zugeteilt wird. Geht man davon aus, dass sich die Freischaltkonditionen mit denen der zuvor genannten PS3-Aufgabe decken, dann ist es wahrscheinlich, dass man einen PS VR-Titel im Veröffentlichungsjahr der PS VR-Brille gespielt haben muss. Für die Kampagne selbst müsst ihr lediglich ein beliebiges PS4- oder PS5-Spiel starten.

Das fehlt noch

In der Übersicht von PlayStation Stars taucht noch die monatliche "Check-In"-Kampagne für Oktober auf. Die besagt, dass innerhalb des Monats ein beliebiges Spiel gestartet werden muss. Sie wurde noch nicht für den November aktualisiert.

Alles weitere über PlayStation Stars findet ihr hier:

Die Liste an Aufgaben weist darauf hin, dass ein Großteil der Kampagnen am Anfang beziehungsweise am Ende eines Monats durchrotiert. Zwischendurch sollte man aber dennoch die Augen offen halten, da auch einige zusätzliche Aufgaben innerhalb des Monats eingestreut wurden. Darunter eine zuckerglasierte Schnecke, die an Bugsnax angelehnt war und nur innerhalb von 24 Stunden errungen werden konnte.