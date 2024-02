PlayStation TV: Diese Mikrokonsole war ein echter Hingucker, aber scheiterte so schnell wie kaum ein anderes Gerät

Die PlayStation TV passt ohne Probleme in eine Hand. Erfolg hatte das Gerät allerdings nicht.

Slim-Versionen von Konsolen gab es in den letzten Jahrzehnten einige, Mikroversionen hingegen nur ganz wenige. Zu Letzteren gehört auch PlayStation TV, dessen Release sich 2024 zum zehnten Mal jährt – und das die meisten von euch vermutlich schon wieder vergessen haben dürften.

Was ist PlayStation TV?

Bei PlayStation TV handelt es sich um eine kompakte Set-Top-Box, die über einen HDMI-Anschluss an den Fernseher angeschlossen werden kann.

Technisch ähnelt die Miniatur-PlayStation dem gefloppten PS Vita-Handheld, schluckte auch dessen Gaming Cards und war mit einigen – aber längst nicht allen – seiner Titeln kompatibel.

Außerdem wurde PlayStation TV als Streaming-Gerät angepriesen, per implementierten PlayStation Now gab es Zugriff auf diverse PSP-, PS3- und sogar PS4-Titel. Diese Funktion war allerdings zum Start im November 2014 in Europa noch nicht verfügbar.

Dazu kam ein schickes Äußeres, das neben dem Fernseher kaum auffiel. Die Vorzeichen waren damals also durchaus vielversprechend.

PS TV war eine gute Idee – die aber nicht zu Ende gedacht wurde

Und dennoch wurde PlayStation TV schon etwa ein knappe Jahr darauf wieder vom Markt genommen bzw. die Produktion eingestellt. Die Gründe dafür waren vielfältig. Zum einen war der Preis mit 100 Euro ohne Controller zwar nicht exorbitant hoch, aufgrund der geringen Nachfrage wurde der Preis im Handel allerdings schnell gesenkt.

Zudem hatte das Gerät einen nach heutigen Maßstäben winzigen internen Speicher (1 Gigaybyte). Wer mehr wollte, musste die sehr teuren Vita-Speicherkarten kaufen, andere Formate waren nicht kompatibel. Und da Sony der PS Vita kurz danach den Stecker zog und selbst aus deren Bibliothek nicht alle Titel mit PSTV kompatibel waren, war das Ende der schnieken Minikonsole nur eine Frage der Zeit.

Auch wir testeten das Gerät damals. Hier könnt ihr das Review aus dem Jahr 2014 nachlesen.

Andere Geräte mit diesem Formfaktor hatten deutlich mehr Erfolg – etwa Apple TV, auch wenn dessen Fokus nicht auf dem Gaming liegt. PlayStation TV ging damit zusammen mit der PS Vita in die Flop-Annalen von Sony ein.

Der PlayStation-Marke selbst schadete das allerdings nicht, denn der Erfolg der PS4 überstrahlte zur damaligen Zeit alles. Wohl auch deswegen geriet PlayStation TV schnell in Vergessenheit. Und ist es bis heute geblieben.

Erinnert ihr euch noch an PSTV? Hattet ihr vielleicht sogar ein solches Gerät?