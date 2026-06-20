Spieler zockt FIFA 2002 auf Pocket PC und ich wünschte, ich hätte das damals gehabt

FIFA mit dem Stylus zu steuern gab es schon Jahre vor dem Nintendo DS. (Bildquelle: Reddit / EndouShuuya)

Bevor Smartphones unseren Alltag eroberten, gab es Pocket PCs. Und wenn ihr gerade nicht wisst, wovon die Rede ist, seid ihr wahrscheinlich entweder sehr jung oder hattet nicht das nötige Kleingeld.

Doch die Geräte sind selbst heute immer noch sehr faszinierend. Denn neben schnöder Büroarbeit waren die kleinen Computer ein echter Traum für Gamer*innen.

Die vergessenen Vorfahren der Smartphones

Ein Video auf Reddit zeigt aktuell FIFA 2002 auf einem Pocket PC mit Windows Mobile. Ohne Tasten steuerte man das Spiel rein mit dem Stylus-Stift, mit dem man die Richtung angibt, wohin die Spieler laufen. Mit wildem Wischen versucht man dann Schüsse oder Pässe.

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Pocket PCs waren gewissermaßen die Vorfahren moderner Smartphones. Sie boten Kalender, Kontakte, Musik, Videos, E-Mails und sogar Internetzugang in einem Gerät, das in die Jackentasche passte.

Heute klingt das selbstverständlich. Vor mehr als 20 Jahren war es jedoch beeindruckend. Viele Handys konnten damals kaum mehr als SMS verschicken und Snake darstellen. Für unterwegs waren die meisten Spieler noch mit Game Boy oder Game Boy Advance unterwegs.

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Warum Gamer die Geräte liebten

Für Technikfans waren Pocket PCs aber nicht nur praktische Helfer. Sie entwickelten sich schnell zu kleinen Gaming-Maschinen.

Auf ihnen liefen Emulatoren für ältere Konsolen, zahlreiche eigens entwickelte Spiele und sogar Umsetzungen bekannter PC-Titel. So ließen sich unterwegs Doom, Quake, Age of Empires oder eben FIFA spielen.

Dazu kam der Bastelfaktor. Speicherkarten, Emulatoren, zusätzliche Programme und allerlei Tricks gehörten für viele Besitzer zum Alltag. Die Geräte waren weit weniger komfortabel als moderne Smartphones, boten dafür aber deutlich mehr Freiheiten.

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Ein Nutzer fasst die Faszination unter dem Reddit-Video treffend zusammen:

Diese Pocket PCs faszinieren mich bis heute. Vor allem wegen der vielen Emulatoren und Spiele, die dafür erschienen sind. Schade, dass sie irgendwann von Smartphones verdrängt wurden.

Und dann kam das Smartphone

Trotzdem verschwanden die Geräte nach und nach vom Markt. Smartphones wurden leistungsfähiger, einfacher zu bedienen und vereinten alle Funktionen in einem einzigen Gerät.

Und schon zuvor hatten die Pocket PCs es nicht leicht. Die Teile kosteten oft ein Vielfaches eines Game Boy Advance und waren für die meisten Spieler schlicht nicht erschwinglich. .

Trotzdem sind sie heute ein faszinierendes Fenster in eine Zeit, in der Gaming gleichzeitig einfacher und irgendwie auch wilder war.

Wer von euch hatte damals einen Pocket PC oder erinnert sich noch an die Zeit vor Smartphones?