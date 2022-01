POGA Pro im Test: Der sündhaft teure Konsolenkoffer, den eigentlich niemand braucht

Mit der eigenen Konsole im Gepäck durch die Welt reisen? Angesichts der Corona-Pandemie ein abstruser Gedanke. Wir haben dennoch einen ausführlichen Blick auf den POGA Pro von INDIGAMING geworfen, welcher uns direkt von besseren Zeiten fantasieren ließ, auch wenn es sich lediglich um ein paar Kurzstreckenfahrten per Bahn handeln würde. Nun ja, zumindest war das unser Vorhaben, bevor Ende November die Infektionszahlen durch die Decke schossen.

Von der echten Mobilerfahrung sahen wir daher ab und überlegten uns neue Verwendungszwecke, was uns gar nicht so leicht fiel, entdeckt haben sie dann aber doch.

Was ist der POGA Pro überhaupt und wer braucht so etwas?

Grundsätzlich handelt es sich beim POGA Pro um einen Koffer, in dem wir unsere Konsole sicher transportieren können. Auf einem in die obere Schale eingebetteten Bildschirm können wir beispielsweise während eines Hotelaufenthalts oder einer Bahnfahrt dann spielen. Notwendig ist lediglich ein Stromanschluss.

Der POGA Pro richtet sich also primär an Vielreisende, was auch zur Entstehungsgeschichte des Herstellers INDIGAMING passt. Die Firmengründer vereint eine Vergangenheit sowohl im elektronischen als auch im analogen Rasensport, sogar auf professioneller Ebene. Dort ist man im Wochentakt unterwegs und findet bei der Übernachtung nicht immer einen Fernseher mit Anschlüssen für die eigene Xbox oder PlayStation vor. Die Lösung des Problems soll nun im POGA-Lineup liegen.

Kommt ihr also trotz der Pandemie beruflich viel herum oder steckt nach einer Infektion im Ausland in reisebedingter Quarantäne fest, dann ist der POGA Pro sicherlich der perfekte Zeitvertreib.

Für uns - und vermutlich auch die meisten von euch - gilt das jedoch nicht, weshalb wir den Koffer letztendlich nur für den Elternbesuch zur Weihnachtszeit nutzten. Die Konsole wird sicher verstaut, vor Ort mussten keine Kabel mehr gezogen bzw. das Wohnzimmer unnötig blockiert werden. Aber auch von einer kleineren Konsolen-LAN im Freundeskreis oder Grillabenden samt elektronischer Unterhaltung auf dem Balkon ließ uns der POGA Pro träumen. Wobei der Anschaffungspreis von 649 Euro im krassen Gegensatz zu den sporadischen Einsätzen steht.

Ausstattung und Verarbeitung

Günstig ist der POGA Pro nicht, dafür fühlen sich die verwendeten Materialien hochwertig an, die Aluminiumkonstruktion bildet einen festen Rahmen, der selbst große Belastungen überstehen sollte. Kunstledergriffe runden das dezente, wahlweise in Schwarz oder Weiß gehaltene Design ab. Soll es auffälliger sein, kann für einen Aufpreis von 100 Euro ein eigenes Design aufgedruckt werden.

Im Inneren offenbart sich uns ein mit Hartplastik verzierter Block aus Schaumstoff, der Aussparungen für zwei Controller, eine Konsole und das Kabelmanagement lässt. Erhältlich ist der POGA Pro für die PS4, PS4 Pro, Xbox One X und Xbox Series S. Wir haben uns für letztere Variante entschieden, da der kleine Game-Pass-Kasten wunderbar kompakt ist und rasch mit Spielen gefüllt werden kann. Zumal ein Disc-Laufwerk ja grundsätzlich fehlt und somit keine Einschränkungen durch den Koffer entstehen.

Der Einbau der Xbox Series S war schnell erledigt und ging flott von der Hand. Bei der Konsole mussten wir ein wenig nachdrücken, bis diese im Plastikrahmen einrastete, dafür verrutschte sie dann aber auch nicht mehr.

Zusätzlich verfügt der POGA Pro über USB-Zubehör in Form eines Hubs, an dem wir verkabelte Peripherie verwenden, sowie unser Smartphone aufladen können, und eines Wireless Chargers, ebenso zum Aufladen des Smartphones. Diese mit der Konsole zu verbinden, gestaltete sich aber als fummelig, da nur eine geringe Kabellänge zur Verfügung steht. Ebenso nervte der Ausbau der Xbox Series S, da sich die Gummifüße der Konsole fortwährend am Plastikrahmen verhakten.

Trotz der kleinen Störfaktoren und des ordentlichen Gewichtes ist der Koffer aber leicht in der Handhabung, der innere Aufbau wohldurchdacht. Dafür sprechen auch unsere Temperaturmessungen, die wir während langer Sessions vorgenommen haben.

Die schmalen Kanäle blockierten die Kühlung nicht, der Unterschied im Vergleich zum normalen Betrieb lag lediglich bei 1,5 bis 2 Grad Celsius. Der Lüfter schwieg die ganze Zeit über. Gemessen haben wir jeweils mit einer Temperatursonde an der Schnittstelle zwischen der Kupferplatte oberhalb der APU und der zentralen Heatpipe des Kühlers sowie außen am Koffer, um die Umgebungstemperatur zu ermitteln und gegenrechnen zu können.

Der eingebaute Monitor ist die große Schwachstelle

Die Grundidee für den vorinstallierten Full-HD-Bildschirm ist so simpel wie genial: eine Wandhalterung nach VESA-Standard ist im Kofferdeckel befestigt, der Monitor daran aufgehangen.

So gut das Konzept ist, so schlecht erscheint uns allerdings die Wahl des Monitors. Der Bildschirm mit der Produktkennung “VP228HE” verwendet ein TN-Panel, ist also reaktionsschnell und vergleichsweise günstig. Bei der Farbtreue und den Kontrasten schwächelt der Panel-Typ allerdings massiv.

Besonders störend ist beim ASUS-Monitor die eklatant schlechte Blickwinkelstabilität. Weichen wir nur wenige Grad von der perfekten Position ab, verschiebt sich das Farbprofil komplett, vornehmlich auf der vertikalen Achse. Genau diese ist aber unmöglich auszugleichen, da sich der Bildschirm nicht kippen lässt. Die meiste Zeit über blickten wir daher von leicht schräg oben auf das Display, dementsprechend blass wirkten die Farben.

Zudem wies der Monitor unseres Testexemplars eine sehr ungleichmäßige Ausleuchtung auf. Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms schien in der unteren Hälfte stark durch, wodurch diese ständig zu hell wirkte.

Ein Monitor mit TN-Panel ist unserer Ansicht nach völlig ungeeignet für die Verwendung im Koffer. Ein IPS-Panel würde die Problematik hingegen komplett eliminieren. Entsprechende Monitore sind zwar nicht ganz so reaktionsschnell, die Bildqualität würde davon jedoch immens profitieren. Ein paar Millisekunden Verzögerung wären für die allermeisten Spieler*innen außerdem kaum bemerkbar.

Interessanterweise scheint das Team von INDIGAMING ähnliche Überlegungen bereits ins Portfolio einzubringen. Der 220 Euro teurere POGA Lux verfügt über einen Monitor mit IPS-Panel, ist aber exklusiv der PS5 vorbehalten. Wir würden uns das Modell für alle Konsolen wünschen.

Pro hochwertige Materialien

hochwertige Materialien stabile Kofferkonstruktion

stabile Kofferkonstruktion Anschlussmöglichkeiten via USB

Anschlussmöglichkeiten via USB Smartphone lässt sich verkabelt als auch kabellos laden

Smartphone lässt sich verkabelt als auch kabellos laden Kühlung wird kaum beeinträchtigt

Kühlung wird kaum beeinträchtigt Einbau geht locker von der Hand

Einbau geht locker von der Hand Trolley lässt sich einfach abmontieren und wieder anbringen

Trolley lässt sich einfach abmontieren und wieder anbringen unauffälliges Design

unauffälliges Design übersichtlich strukturiert Contra Display-Panel für Verwendungszweck ungeeignet

Display-Panel für Verwendungszweck ungeeignet unterirdisch klingende Lautsprecher

unterirdisch klingende Lautsprecher bringt viel auf die Waage

bringt viel auf die Waage Controller und Stromkabel werden nicht völlig fixiert

Controller und Stromkabel werden nicht völlig fixiert USB-Verkabelung kurz

USB-Verkabelung kurz Konsolenausbau teilweise störrisch

Fazit: Der POGA Pro ist ideal, wenn ihr viel auf Reisen geht, für eine gelegentliche Nutzung ist der Preis aber zu hoch und das Display zu schlecht.