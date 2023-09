Dieses Pokémon-Spiel ist jetzt gratis für alle - Es wurde einst eingestellt, weil es zu erfolgreich war

Das 3D-Pokémonspiel ist nun für alle spielbar.

Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen kam im Jahr 2000 in die amerikanischen Kinos und war zu der Zeit einer der umsatzstärksten Kinofilme. Ein Grund dafür ist das Budget, das The Pokémon Company an Warner Brothers gab.

Eigentlich sollte Warner Bros. die Ticketverkäufe mit Postern, Trailern und anderem Material ankurbeln. Doch stattdessen beauftragte das amerikanische Unternehmen das Entwicklerteam von Cyberworld, ein 3D-Pokémonspiel zu entwickeln. Eigentlich wurde dieses Spiel eingestellt, doch jetzt könnt ihr es ganz einfach nachholen.

Pokémon 2000 Adventure: Die Geschichte hinter dem eingestellten Spiel

Wieso wurde das Spiel eingestellt? Das Spiel namens Pokémon 2000 Adventure war schlichtweg zu erfolgreich. Es erreichte innerhalb eines Monats eine Million Downloads. The Pokémon Company befürchtete, dass Spieler*innen eine falsche Erwartungshaltung zukünftiger Pokémon-Spiele bekommen würden, weshalb das Browsergame umgehend eingestellt wurde.

The Pokémon Company warf Warner Bros. vor, den Vertrag gebrochen bzw. den Rahmen des Vertrags überschritten zu haben. Sie hätten nicht damit gerechnet, dass Warner Bros. mit dem Budget ein Videospiel entwickeln würde, das eine 3D-Umgebung und First-Person-Ansicht beinhalten würde.

Das Drama um das Videospiel könnt ihr euch im YouTube-Video von DidYouKnowGaming ab 33:43 ansehen:

Worum geht es in Pokémon 2000 Adventure? Professor Eich erklärt und, dass es eine Störung in der Macht gäbe, die wir untersuchen müssen. Wir können aus drei unterschiedlichen Pokémon-Teams eines wählen und den Schwierigkeitsgrad des Browsergames festsetzen.

Im Anschluss besuchen wir drei unterschiedliche Inseln in einer von uns festgelegten Reihenfolge. Die Inseln werden dabei von Hindernissen blockiert, die wir mit der Hilfe unserer Pokémon aus dem Weg räumen müssen. Beim richtigen Einsatz entwickeln sich die Pokémon weiter.

Am Ende jeder Insel wartet entweder Zapdos, Lavados oder Arktos mit einer Quizfrage auf uns. Bei richtiger Beantwortung erhalten wir eine Sphäre. Haben wir alle drei gesammelt, dankt uns Professor Eich für die Rettung der Welt und belohnt uns mit einem Zertifikat.

Das Spiel ist nach rund 10 Minuten beendet, doch durch die unterschiedlichen Pokémon-Teams und Schwierigkeitsgrade hat es einen gewissen Wiederspielwert.

Wie kann ich das Spiel selbst spielen? Um den Titel selbst zu spielen, müsst ihr die Datei des Spiels herunterladen. Dabei benötigt es sechs Schritte, die ihr vor dem Spielen ausführen müsst:

Schritt 1: Installiert den Browser mit P2K4AD9.exe (oder P2K6AD9.exe, wenn ihr keinen Internet Explorer installiert habt) von CYBERWORLD.zip\CYBERWORLD\Backup CD #2\apps\Pokémon\ (von archive.org)

Schritt 2: Herunterladen & Installieren von Clean Flash Player 34: http://web.archive.org/web/2023000000...

Schritt 3: Ladet MAMP herunter und installiert es (kostenlose Version): https://www.mamp.info/en/downloads/

Schritt 4: Ladet 'p2kresurrected + fixed.zip' von archive.org herunter und entpackt sie in C:/MAMP/htdocs

Schritt 5: Öffnet MAMP & die Server sollten booten (der Apache ist der wichtige)

Schritt 6: Öffnet den Pokemon 2000 Browser als Administrator und gebt localhost/game/borgs/intro.borg in der Navigationsleiste ein

Im Anschluss sollte das Spiel dann starten. Alternativ könnt ihr auch nur die ersten beiden Schritte ausführen und dann nur rufus10.com/p2k/game/borgs/intro.borg in die Navigationsleiste eingeben. Allerdings wird das Spiel dann nicht mehr funktionieren, wenn es aus irgendwelchen Gründen entfernt werden sollte.

