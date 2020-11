Pokémon: Zum 25. Jubiläum warten ‘besondere Feierlichkeiten’ auf uns

Im Februar 2021 feiern wir 25 Jahre Pokémon. Aus diesem besonderen Anlass hat sich The Pokémon Company wohl einiges für das nächste Jahr einfallen lassen. Neben der Enthüllung des offiziellen Logos zum Geburtstag kündigte das Unternehmen jetzt "ganz besondere" Feierlichkeiten an, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Logo zum 25. Jubiläum enthüllt

Im Rahmen der Macy's Thanksgiving Day Parade auf dem Herald Square in New York tanzte eine Gruppe von Pikachus zum bekannten Pokémon Theme. Am Ende der Aufführung enthüllten sie ein großes Banner, dass das offizielle Logo zum 25. Jubiläum zeigt:

Neben dieser Enthüllung wurden die Fans auch in einer Mitteilung darauf hingewiesen, dass es bald schon mehr Informationen zum Jubiläumsjahr geben wird und wir die Augen offen halten sollen:

"Weitere Informationen zu den für 2021 geplanten, ganz besonderen Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum von Pokémon werden in Kürze erhältlich sein und The Pokémon Company International lädt Fans auf der ganzen Welt ein, dabei zu sein."

Viel Platz für Spekulationen

Es klingt also ganz danach, dass 2021 Pokémon-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Wie sich das Jubiläum aber am ende gestaltet und welche Spiele sich darunter befinden, bleibt vorerst abzuwarten. Gerüchten nach sollen aber mit New Pokémon Snap, Pokémon Unite, Meisterdetektiv Pikachu 2 und dem Remake eines älteren Hauptspiels vier Spiele herauskommen:

Zum 20. Jubiläum (2016) erschien unter anderem mit Pokémon Sonne & Mond eine neue Generation des Hauptspiels und der Augmented Reality-Hit Pokémon Go für die Smartphones.

Was glaubt ihr, was uns 02021 zum Pokémon-Jubiläum erwartet?