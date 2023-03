Team Rocket legt einen letzten Versuch hin, Pikachu zu entführen und dann ist Schluss.

Die letzte Anime-Staffel der Pokémon-Serie mit Ash als Hauptfigur lässt den gesamten Lauf noch einmal Revue passieren. Dazu gehört auch ein letzter großer Auftritt von Team Rocket – und deren Abschied. Der fällt sehr viel trauriger aus, als es die meisten Fans wohl erwartet haben. Jesse, James und Mauzi können einem wirklich fast schon leid tun.

Pokémon-Abschied der Extraklasse: Team Rocket nimmt seinen Hut und Fans trauern

Darum geht's: Ash ist der Allerallerbeste und dreht nochmal eine Ehrenrunde. Die dauert 11 Episoden und nähert sich seinem Ende. Das heißt, dass wir haufenweise alte Bekannte treffen, in Nostalgie schwelgen und Abschied nehmen. Auch von den klassischen Bösewichtern von Team Rocket.

So soll es dann weitergehen: Pokémon-Anime: Release, Charaktere und mehr zur neuen Staffel ohne Ash von Eleen Reinke

Was passiert? In der vorvorletzten Folge mit Ash als Held versuchen die Team Rocket-Schurken noch ein letztes mal, Pikachu zu entführen. Auch dieser Angriff endet jedoch als Schuss in den Ofen und die drei Fieslinge müssen sich geschlagen geben.

Tränenreicher Abschied: Am Ende der Episode gehen Jesse, James und Mauzi dann sogar getrennte Wege. Ihre Pokémon sehen sich das mehr oder weniger fassungslos an. Offenbar löst sich Team Rocket hier komplett auf und auch die Fans können das kaum glauben.

Pokémon-Fans trauern: Vor allem hätten die meisten Zuschauer*innen wohl schlicht nicht mit so einem Ende des Teams gerechnet.

Manche waren davon ausgegangen, dass Team Rocket zumindest weiterhin zusammen hält. Andere hatten darauf gehofft, dass Jesse, James und Mauzi sich irgendwann noch rehabilitieren.

Fraglich bleibt natürlich, ob das wirklich das Ende von Team Rocket in dieser Form ist. Es sieht aktuell zumindest ganz danach aus, aber das muss nichts heißen.

Wie geht's weiter? Gut denkbar wäre natürlich, dass Team Rocket in dieser oder einer anderen Form nochmal zurückkehrt. Immerhin soll die Anime-Serie durchaus fortgesetzt werden – wenn auch mit anderen Protagonist*innen. Da dürfte es eigentlich schon Bedarf für ein Feindbild geben.

Was denkt ihr? War das wirklich das Ende von Team Rocket oder glaubt ihr, dass Jesse, James und Mauzi zurückkehren?