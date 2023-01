Pokémon-Anime stellt neues Opening zu Ashs letzten Episoden vor und lässt uns emotional werden

Die Pokémon-Abenteuer von Ash Ketchum neigen sich ihrem Ende entgegen. Wir bekommen in insgesamt 11 Episoden von "Pokémon: Aim to Be a Pokémon Master" die Gelegenheit, Abschied von unserem Kindheitshelden zu nehmen. In Japan feierte die erste Folge bereits Premiere und das neue Opening zum Anime lässt unsere Augen ein wenig feucht werden.

Neues Opening zum Pokémon-Anime

Auf Twitter hat uns der AnipokeFandom-Account festgehalten, wie das neue Pokémon-Opening aussieht. Das Opening hat den gleichen Soundtrack wie das erste japanische Opening, allerdings mit etwas anderen Bildern als noch vor 25 Jahren. Bei diesen Bildern werden wir ganz emotional:

Was ist zu sehen? Das Opening zeigt die emotionalsten Momente von Ashs Reise. So ist beispielsweise zu sehen, wie er am Anfang seiner Abenteuer noch keinen Draht zu Pikachu hatte oder wie er sich von geliebten Pokémon wie Smettbo oder Glurak verabschieden musste.

Ein Standbild zeigt außerdem eine Fotogalerie mit all seinen Kameraden, die ihn in all den verschiedenen Regionen begleitet haben. Neben seinen ersten Begleitern Misty und Rocko finden sich auch Gefährten wie Maike oder Lucia wieder. Selbst Tracey ist auf einem Bild verewigt.

Dank einer Episodenliste wissen wir bereits, auf welche Pokémon wir uns freuen können:

Ashs Nachfolger stehen fest

Nachdem die 11 Folgen über den Bildschirm gelaufen sind, geht es mit einer neuen Generation von Pokémon-Trainer*innen weiter. Die neuen Episoden spielen in der Paldea-Region aus Pokémon Karmesin & Purpur und handeln dieses Mal nicht von Ash, sondern von Liko und Roy.

Auf einem ersten Promo-Bild sind bereits die Starterpokémon Felori, Krokel und Kwaks zu sehen. Höchstwahrscheinlich werden noch weitere Pokémon aus der Paldea-Region auftauchen. Doch mehr Informationen als das besagte Bild gibt es zur neuen Pokémon-Staffel leider noch nicht.

Ersten Annahmen zufolge könnten Liko und Roy in irgendeiner Verbindung zu Ash stehen. Doch dabei handelt es sich nur um Spekulationen, für die Wahrheit werden wir wohl oder übel auf die neuen Folgen warten müssen.

Welcher Moment aus Ashs Abenteuern ist euch ganz besonders im Gedächtnis geblieben?