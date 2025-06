Ash hat sich 25 Jahre lang liebevoll um seine Pokémon gekümmert - aber eines davon hat er abgegeben und einfach vergessen

Ash Ketchum hat viele Pokémon gefangen und wieder freigelassen - eines davon hat er danach aber für immer links liegen gelassen. (© The Pokémon Company / OLM)

Offiziell hat Ash Ketchum seine Reise als Pokémon-Trainer beendet. In diesen rund 25 Jahren haben wir als Zuschauer zahlreiche neue Begleiter getroffen und uns von einigen schweren Herzens verabschiedet – doch eines dieser Pokémon scheint Ash selbst komplett vergessen zu haben.

Ashs Rasaff: Probleme, Triumph, Abschied

Als Ash in der Kanto-Region unterwegs war, begegnete er in der Folge "Rasaff dreht durch" einem wilden Menki. Beim Versuch, das Schweinsaffen-Pokémon zu fangen, wurde es wütend und entwickelte sich zu Rasaff - erst im Anschluss gelang es dem Trainer, das Pokémon zu fangen.

Damit war Rasaff das erste Pokémon von Ash, das sich während des Fangs vor der Kamera entwickelte und bereits vollständig entwickelt war.

Ihr könnt die Pokémon-Folgen von damals übrigens kostenlos und legal auf YouTube sehen: Das offizielle "Pokémon TV" ist seit vergangenem Jahr wieder auf der Videoplattform aktiv.

Wenige Tage nach dem Fang erhielt Ash die Gelegenheit, Rasaff in einem speziellen Turnier einzusetzen: dem P1 Grand Prix. Dieses von der Silph Co. gesponserte Turnier war ausschließlich für Kampf-Pokémon konzipiert und fand in Prismania City statt. Der Gewinner sollte einen goldenen Championgürtel und den prestigeträchtigen Titel des P1-Champions erhalten.

Zunächst sah es für das Duo nicht gut aus: Rasaff war verwirrt und befolgte Ashs Befehle nicht, was fast zu einer Niederlage gegen ein Machollo geführt hätte.

Doch als Ash sein Pokémon vor einem gefährlichen Sturz rettete, entwickelte sich eine neue Verbindung zwischen ihnen. Dieser Moment gab Rasaff die Kraft, sich durch das gesamte Turnier zu kämpfen und schließlich im Finale zu siegen.

Damit gewann Ash übrigens seinen ersten offiziellen Meistertitel überhaupt - lange bevor er 2019 die Alola-Liga gewann.

Auf Nimmerwiedersehen, Rasaff

Nach diesem Triumph bot der Kampf-Pokémon-Trainer Anthony an, Rasaff weiter zu trainieren. Obwohl das Pokémon sichtlich traurig über die Trennung war, stimmte Ash zu, es bei Anthony zu lassen, damit es ein echter P1-Champion werden könne.

Diese Entscheidung erwies sich schließlich als endgültig, denn Rasaff wurde mit einer winzigen Ausnahme nie wieder im Anime gezeigt. In Folge 1.222 "Helden vereinen sich" sieht man das Pokémon immerhin noch für Sekundenbruchteile in einer Rückblende.

Selbst andere Kanto-Pokémon erhielten wenigstens ein kurzes Wiedersehen: Tauboss kehrte beispielsweise in der finalen Staffel zu Ash zurück; Smettbo traf wiederum in Folge 1.223 ein letztes Mal auf seinen Trainer.

Ein richtiges Aufeinandertreffen zwischen Ash und Rasaff gab es allerdings in all den Jahren nie wieder – vermutlich trainiert es noch immer für die nächste Ausgabe des P1 Grand Prix ...

