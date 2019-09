Pokémon-Held Ash Ketchum hat es endlich geschafft: Wer einmal den Titelsong der Anime-Serie gehört hat, weiß, dass sein Traum war, einmal der Allerbeste zu sein. Genau dieser Traum ist endlich in Erfüllung gegangen.

Es hat zwar 20 Jahre und über 1000 Folgen gedauert, aber nun steht Ash endlich an der Spitze. Im Anime hat der Trainer und Kumpel von Pikachu das Alola-Turnier gewonnen. Die Pokémon-Fans fluten das Netz mit entsprechend positiven Vibes.

Wenn Ash nach 20 Jahren endlich der allerbeste Pokémon-Trainer wird, scheint nichts unmöglich

Was ist daran so besonders? Ash stellt zwar den Protagonisten der Pokémon-Serie dar, hat aber noch nie ein Turnier gewonnen (zumindest kein großes, wenn wir die Orange League einmal ausklammern) .

Er gilt als eine Art notorischer Loser, der immer Pech hat oder es gerade so nicht schafft. Dabei geht es ihm doch allem voran genau darum, wie auch der Titelsong sofort zu Beginn klar macht – einmal der Allerbeste zu sein.

Fans feiern begeistert: Dass sich Ash endlich einmal bei einem der Pokémon-Turniere gegen seine Konkurrenz durchsetzen konnte, sorgt bei den Fans der Serie und des Mangas für Begeisterung. Vor allem diejenigen, die dem Franchise schon genauso lange die Treue halten, zeigen sich gerührt und erfreut.

Ash Ketchum has been a part of millions of lives & while many stop watching the Pokémon anime Ash continued to be a role model trainer for new generations. He's lost every Pokémon League to teach children it's ok to lose & today he finally won. What a day to be a Pokémon fan :) pic.twitter.com/Gzbf9j08N9 — Aero (@ActualAero) September 15, 2019

Ashs Erfolg beflügelt Fans: Auf Twitter trendet Ash und im Netz finden sich überall begeistere Stimmen der Fans. Die freuen sich vor allem darüber, dass Ash gewonnen hat, gewinnen dem Ganzen aber auch praktische Tipps ab, wenn wir so wollen: Wenn Ash es doch irgendwann noch schafft, Champion zu werden, können wir auch alles schaffen.

ASH WON THE POKEMON LEAGUE



ASH KETCHUM FROM PALLET TOWN WON THE ALOLA POKEMON LEAGUE.



HE WON. pic.twitter.com/RIzfdHxJ8j — jea @ ASH WON THE POKEMON LEAGUE (@cryingforlillie) September 15, 2019

If Ash can stay on the grind for a whole 22 years in order to realize his dreams, then so can all of us.



Proud of you Ash, you did it ?? pic.twitter.com/GGiqKuR5x8 — TAHK0 ?? (@TAHK0) September 15, 2019

After all of these years #AshKetchum has finally Won a Pokemon League for over 22 years ? I know it's kinda butthurt but this is what Ash wanted to have for over 1000 episodes of the show I'm proud!! #PokemonGOCommunityDay pic.twitter.com/PN6IqNT3yd — Guts (@gutsthebadass) September 15, 2019

Yo-kai Watch 4 auf PS4

Für Pokémon-Fans, die keine Switch haben

Es gehe vor allem darum, nicht aufzugeben, beständig zu bleiben und sich nicht abbringen zu lassen.

Turns out after 22 years of trying and failing, Ash Ketchum finally actually achieved his life-long dream of becoming the champion of a Pokémon League, so maybe there is hope for the rest of us. pic.twitter.com/uO8gjnD4vO — Alanah Pearce (@Charalanahzard) September 15, 2019

Nach 22 Jahren hat Ash Ketchum seine erste Pokemon Liga gewonnen. Was sagt uns das? Never stop dreaming. Never. pic.twitter.com/NnxOrBNgDy — PauloAhøi (@paulo_roth) September 15, 2019

Selbstverständlich regt der Titel von Ash Ketchum beim Alola-Turnier im Pokémon-Anime auch zu diversen Scherzen an:

Ash Ketchum winning the Pokemon League

-(colorized) circa 2019 pic.twitter.com/o43l5RZrh8 — JaySTAN Tatum109 (@Marckie109) September 15, 2019

Ash is the anime equivalent of Leonardo DiCaprio. #Pokemon pic.twitter.com/0V16WGpIJ0 — NintendoTLDR (@NintendoTLDR) September 16, 2019

When I see Ash Ketchum is trending cause he finally won a Pokémon championship. #AshKetchum #Pokemon pic.twitter.com/II6CBtqaGb — Jesse Atkinson (@NakedJedi) September 15, 2019

Hättet ihr gedacht, dass Ash tatsächlich irgendwann nochmal ein Pokémon-Turnier gewinnt?