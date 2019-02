Es ist bereits bekannt, dass das Pokémon-Maskottchen Pikachu mit Gorochu eine zweite (für Pikachu-Verhältnisse recht furchteinflößende) Entwicklungsstufe erhalten sollte, die Entwickler Game Freak aber letztendlich gestrichen hat.

Was ist neu? Nachdem uns ein Fan vor einigen Monaten bereits seinen eigenen Entwurf der verworfenen Elektromaus vor Augen führte, hat ein Dataminer jetzt etliche Prototypen aus den originalen Editionen Pokémon Rot und Blau ausgegraben.

Darunter befindet sich auch Gorochu. Das untere Bild zeigt uns, wie die zweite Entwicklungsform von Pikachu im Spiel ursprünglich hätte aussehen sollen.

Sogar Angaben wie die Größe, die Nummer und das Gewicht sowie eine (grobe) Beschreibung finden sich in dem Pokédex-Eintrag des verworfenen Taschenmonsters.

Das ist übrigens das Fanart zu Gorochu:

Apparently Raichu had an evolution named Gorochu, so I had a go at the design of it. Tried to keep consistent to the first generation of Pokemon's look and style. ?? pic.twitter.com/U4KrTr1DKW