Auch mehr als 20 Jahre nach dem Launch der allerersten Pokémon-Generation darf sich offenbar kein Fan sicher sein, dass er zweifelsfrei alles über die Taschenmonster weiß. Selbst die Evolutionsstufen der Starter-Pokémon, quasi ein Naturgesetz, waren längst nicht immer so gestaltet, wie sie es heute sind. Oder habt ihr schon einmal etwas von Baby-Turtok gehört?

Mit Baby-Turtok sind aber nicht Shiggy oder Schillok gemeint, sondern ein neu entdecktes Pokémon, das ursprünglich als die wahre Ursprungsform von Turtok herhalten sollte.

Lost Pokemon of the Day: Baby Blastoise First revealed when Gen 1 beta assets leaked in Feb 2019, this turtle was Blastoise's original pre-evolution -- created before Blastoise was merged with the Squirtle family. (Photo descriptions & more info continued in thread below) (1/4) pic.twitter.com/UO3fXCzH5W

Laut dem Twitter-Account Dr. Lava's Lost Pokémon, der regelmäßig alte Assets und Beta-Versionen von Pokémon-Spielen nach Geheimnissen durchpflügt, wurde Turtok erst im Nachhinein in die Shiggy-Familie integriert.

Leider wissen wir aber nur, wie die Rückseite des Pokémons aussieht. Die Frontansicht, die ihr oben seht, basiert auf einer künstlerischen Interpretation:

(3/4) In Feb 2019, Gen 1 beta assets were leaked & published by @helixchamber. This leak included assets for an apparent Blastoise pre-evo, dating back from the time BEFORE Wartortle & Blastoise were related.



His back sprite was included, but unfortunately not his front sprite. pic.twitter.com/sEXsSKwgrm