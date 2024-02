Verpasst nicht den besten Booster-Deal für die Pokémon Sammelkarten "Paldeas Schicksale" bevor er ausverkauft ist!

Der größte Reiz der "Paldeas Schicksale"-Erweiterung sind die neuen Shiny Varianten von Pikachu und Co.

Das Pokémon Sammelkartenspiel hat endlich das Boosterbundle zur neuesten Erweiterung "Paldeas Schicksale" bekommen. Dies dürfte sowohl für eingeschworene Sammler als auch für Neueinsteiger die ideale Möglichkeit sein, ihre Pokémon-Kartensammlung zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis aufzustocken.

Rechnen wir doch mal aus, wie viel ihr hier wirklich spart: Ein einzelner Booster aus diesem Set kostet 6€. Im Booster-Bundle bekommt ihr aber 6 Booster zum Preis von 31,50€. Schlaue Mathefüchse werden jetzt gemerkt haben, dass das 5,25€ pro Booster sind und ihr somit 75 Cent pro Booster spart.

So könnt ihr euch für das gleiche Geld mehr Karten leisten und erhöht eure Chancen auf das Shiny Pikachu oder die beiden neuen Fan-Lieblinge Granforgita und Azugladis. Letzteres wird in Pokémon-Fankreisen sogar schon als "Lucario seiner Generation" bezeichnet.

Die Top-Trainer-Box: Für alle die richtig durchstarten wollen

Falls euch ein gewöhnliches Booster Bundle nicht genügt, könnt ihr mit der Top-Trainer-Box noch mehr durchstarten. Mit dieser bekommt ihr für 52,99€ nicht nur neun Booster Packs, sondern auch alles, was ihr zum Spielen einer Runde Pokémon braucht inklusive einer Menge zusätzlicher Accessoires. Hier der Überblick, was alles in der Top-Trainer-Box enthalten ist:

9 Boosterpacks der Erweiterung Karmesin & Purpur – Paldeas Schicksale

1 holografische Vollbild-Promokarte mit Shiny Mimigma

65 Kartenhüllen mit Shiny Mimigma

45 Energiekarten

1 Spielanleitung

6 Schadensmarken-Würfel

1 Münzwurf-Würfel

2 Kunststoffmarken für spezielle Zustände

1 Sammelbox

1 Code-Karte für Pokémon-Sammelkartenspiel-Live

In der Top-Trainer-Box ist wirklich alles enthalten, was neue Spieler*innen brauchen, und exklusive Goodies, um Fans zu überzeugen!

Mit dem Boosterbundle stehen wir vor dem Ende der Erweiterung "Paldeas Schicksale", die Anfang März mit dem Paldea Abenteuerkoffer gefeiert und abgeschlossen wird. Das heißt für euch liegen jetzt alle Karten auf dem Tisch, um das für euch beste Bundle zu kaufen. Wir halten euch auch über die neue Erweiterung "Gewalten der Zeit" auf dem Laufenden.

In der Zwischenzeit schaut doch gerne bei unseren anderen Deals rund ums Thema Gaming vorbei: