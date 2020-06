Pokémon Café Mix erscheint heute kostenlos für Nintendo Switch

Im Puzzle-Spiel Pokémon Café Mix seid ihr der Besitzer eines kleinen Cafés, das gerne von Pokémon besucht wird. Und das Beste? Ihr könnt euch das kostenlose Spiel ab sofort gratis aus dem Nintendo eShop herunterladen und auf eurer Switch spielen. Wer mag, kann auch auf Mobile ausweichen.

Indem ihr Puzzles löst, quasi Vier Gewinnt mit Pokémon, bedient ihr eure Gäste. Dabei müsst ihr natürlich immer ein Auge auf euren Bestellungen haben, um die Gäste zufriedenstellen zu können. Das ist gar nicht so einfach.

Engagiert Pokémon für euer Café: Daher ist es mit der Zeit möglich, einige der Pokémon als Gehilfen anzustellen. Sie greifen euch dann bei den Bestellungen unter die Arme. Denn je besser euer Café läuft, desto mehr Kunden bekommt ihr. In der Praxis sieht das dann so aus, dass die Pokémon, die in eurer Crew sind, über besondere Fähigkeiten verfügen. Diese Skills setzt ihr dann in den Puzzles ein, um diese schneller lösen zu können.

Sammelt alle Pokémon

Das Sammeln spielt eine Rolle: Es ist sogar möglich, euer Café weiter auszubauen, neu zu dekorieren und ein neues Menü für die Gäste zusammenzustellen. Das wiederum lockt neue Taschenmonster an, die vielleicht über interessante Skills verfügen.

Dadurch kommt wieder das bewährte Sammelprinzip zum Tragen, das die Pokémon-Spiele ausmacht. Ihr müsst versuchen, möglichst jedes Pokémon zu rekrutieren, um alle Fähigkeiten in den Puzzles einsetzen zu können.

51 1 Mehr zum Thema Die besten Controller für Nintendo Switch - Unsere Empfehlungen 2020

Wollt ihr Pokémon Café Mix spielen, dann ladet euch das Spiel einfach ab heute für die Nintendo Switch sowie Smartphones herunter. Achtet aber darauf, dass das Spiel auf der Switch nicht den Docked-Modus unterstützt und daher auch nicht am Fernseher gespielt werden kann.

Was haltet ihr von Pokémon Café Mix? Werdet ihr euch das Spiel ansehen?