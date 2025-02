Pokémon TCG Pocket - Neue Mini-Erweiterung "Licht des Triumphs" ist offiziell und kommt morgen: Diese Karten stecken drin!

Verneigt euch vor Arceus! Die neue Mini-Erweiterung rückt das Mysteriöse Pokémon in den Fokus.

Pokémon TCG Pocket lässt uns keine Pause und schiebt einen Monat nach dem Release der Erweiterung "Kollision von Raum und Zeit" die nächste Erweiterung nach. Wie schon bei "Mysteriöse Insel" handelt es sich hierbei um eine kleinere Erweiterung, die aus einem einzigen Boosterpack besteht. Was dahinter steckt, wurde jetzt im Zuge des Pokémon Presents-Events verraten. Bühne frei für Arceus, das in Licht des Triumphs seinen großen Auftritt bekommt.

Wann erscheint die neue Mini-Erweiterung A2a (Licht des Triumphs)?

Release des Booster-Packs Licht des Triumphs ist der 28. Februar 2025 (also diesen Freitag)

Eine Release-Uhrzeit für das neue Booster gibt es nicht, wir gehen aber davon aus, dass es direkt morgens freigeschaltet wird, zwischen 6 und 7 Uhr. GamePro wird euch pünktlich darüber informieren, ab wann ihr die Boosterpacks von "Licht des Triumphs" aufreißen könnt.

Diese Karten fürs neue Arceus-Booster "Licht des Triumphs" sind bereits bekannt

Folgende Karten sind im ersten Trailer zu sehen und wurden im Vorfeld bereits geleakt:

Arceus ex

Evoli

Golbat

Magnetilo

Raichu

Shaymin

Irida

Iksbat

Glibunkel

Knackrack ex

Despotar

Bereits im Vorfeld des Pokémon Presents Events wurden viele weitere Karten für "Licht des Triumphs" durch Dataminer geleakt, die sich nun als richtig herausgestellt haben.

Pokémon Presents zum Pokémon Day 2025 - Was wurde außerdem für TCG Pocket angekündigt?

Event für "Unschlagbare Gene" gestartet: Zur Feier des Pokémon Days startet ab heute außerdem ein besonderes Event, bei dem ihr in jedem Boosterpack von "Unschlagbare Gene" eine garantierte Karte der Seltenheit "4 Diamanten" oder sogar seltener bekommt. Das Event läuft bis zum 30. April.

Zudem wurden im Zuge des Livestreams Rangkämpfe für den Mobile-Hit angekündigt, diese sollen Ende März 2025 eingeführt werden. Ein konkretes Datum für den Modus gibt es bislang aber noch nicht.

