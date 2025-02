Pokémon Presents 2025 offiziell angekündigt: Zum Pokémon Day gibt's wohl endlich Infos zu einem RPG, auf das wir schon seit einem Jahr warten

In der kommenden Woche findet der Pokemon Day statt, passend wird es einen Pokemon Presents-Livestream geben.

Pokémon-Fans dürfen sich in der nächsten Woche auf Neuigkeiten aus der Welt der Taschenmonster freuen. Am 27. Februar 2025 findet nicht nur der Pokémon Day statt, sondern auch der traditionelle Pokémon Presents-Livestream, der jetzt offiziell bekanntgegeben wurde. Im Zuge dessen wird es sehr wahrscheinlich neue Infos zu Pokémon-Legenden: Z-A geben.

Wann findet der Pokémon Presents-Livestream zum Pokémon Day 2025 statt?

Termin: 27. Februar 2025 (Donnerstag)

27. Februar 2025 (Donnerstag) Uhrzeit des Livestreams: 15 Uhr (deutscher Zeit)

Was wird gezeigt? Was The Pokémon Company konkret für das Event geplant hat, wissen wir bislang nicht. Wir gehen allerdings stark davon aus, dass wir endlich neue Infos zu Pokémon-Legenden: Z-A spendiert bekommen. Das Rollenspiel und der Nachfolger von Pokémon-Legenden: Arceus wurde vor einem Jahr, im Zuge des letzten Pokémon Days, enthüllt, seitdem sitzen Fans aber auf dem Trockenen und warten auf Neuigkeiten.

Den Reveal-Trailer zu Legenden: Z-A könnt ihr euch hier noch einmal ansehen:

1:56 Pokémon Legends: Z-A - Das ist das nächste Pokémon-Spiel auf der Switch

Autoplay

Unsere Vermutung: Womöglich wird der Release-Termin für Pokémon-Legenden: Z-A enthüllt und wir bekommen einen frischen Trailer zu Gesicht, der hoffentlich handfeste Spielszenen zeigt und endlich die Starter-Pokémon für das kommende Abenteuer verrät. Dies ist aber nur Spekulation.

Reveal von Generation 10? Darüber hinaus ist es nicht ausgeschlossen, dass das Pokémon Presents-Event die ein oder andere Überraschung für uns parat haben könnte. Neue Remakes von älteren Pokémon-Editionen stehen ebenso im Raum wie die offizielle Enthüllung von Generation 10.

Zu den neuen Spielen der nächsten Pokémon-Generation gab es in der Vergangenheit bereits zahlreiche Gerüchte. Angeblich erscheinen die Titel für die Nintendo Switch 1 und die Nintendo Switch 2, ein Release wird im Jahr 2026 vermutet.

An dieser Stelle seid wie immer ihr gefragt, liebe Möchtegern-Pokémontrainer*innen: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an den kommenden Pokémon Presents-Livestream? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!