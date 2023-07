Schlimmer als Team Rocket: Dieser Pokémon-Charakter nimmt sogar Ashs Tod in Kauf

Fast hätte es Ash und Pikachu erwischt.

Team Rocket hat keine guten Absichten im Sinn: Sie versuchen ein ums andere Mal, Pikachu von Ash zu stehlen und nutzen dabei unzählige Tricks. Doch es gibt eine Person in Pokémon, die es nicht nur bei harmlosen Tricks belässt, sondern das Leben von Ash und seinen Freund*innen bedroht.

Schon zum Beginn des Animes, genauer gesagt in Folge 10 von Pokémon Indigo League, begegnet die Truppe einem besonders fiesen Charakter. Der stellt nämlich Fallen auf, die zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.

Pokémon-Charakter bringt Ash, Misty und Rocko fast um

Um welchen Charakter geht es? Die Rede ist von Melanie. Sie betreibt einen Zufluchtsort in einem Wald, an dem Pokémon in Frieden leben können. Kämpfe sind hier streng verboten, weshalb sie versucht, Trainer*innen von diesem Ort fernzuhalten. Und das mit allen Mitteln.

Melanie hat zahlreiche Fallen um den Ort aufgestellt, um das Pokémon-Paradies zu schützen: Es gibt Fallgruben, Netze und Brücken, die beim Betreten einstürzen. Auch Ash, Misty, Rocko und Pikachu geraten in die Fallen, als sie nichtsahnend zur nächsten Stadt gelangen wollen.

So sieht also das Gesicht einer rücksichtslosen Mörderin aus.

Zum Glück kann sich die Truppe aus all den Fallen befreien, denn ansonsten wär der Pokémon-Anime schon nach zehn Folgen beendet worden und Ash hätte niemals sein Ziel erreicht.

Melanie riskiert mit ihren Fallen das Leben von unschuldigen Personen. Bei der Fallgrube könnte man sich ernsthafte Verletzungen zuziehen und wer weiß, ob Melanie die Gefangenen aus dem Netz jemals wieder lebend rauslassen würde. Hier wäre ein grausamer Hungertod vorprogrammiert.

Aber am brutalsten ist wohl die einstürzende Brücke. Unter der Brücke sind scharfkantige Felsen zu sehen, an denen sich Ash und seine Gruppe hätten verletzen können. Im schlimmsten Fall hätten sie das Bewusstsein verloren und wären im Fluss ertrunken. Und das alles nur, weil Melanie keine Menschen mag.

Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen an Melanies Fallen schon ihr Leben verloren oder sich zumindest Verletzungen zugezogen haben. Auch Team Rocket tappt in jede dieser Fallen und nennt sie „lächerlich“.

Das zeigt, wie stümperhaft Melanie beim Aufstellen der Fallen vorgegangen sein muss und was für ein wahnsinnige Person sich hinter dem freundlichen Lächeln versteckt. Denn wenn jemand die Fallen bewerten kann, dann die Experten von Team Rocket.

Die Folge stellt Melanie als heldenhafte Pokémon-Retterin dar, doch in Wahrheit verbirgt sich eine rücksichtslose Person hinter ihr.

Was haltet ihr von Melanie? Pokémon-Heldin oder rücksichtslose Killerin?