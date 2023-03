In Folge 1234 sagt Ash 'Goodbye'. (Bildquelle: The Pokémon Company)

Die Reise von Ash ist vorbei. Zumindest in Form einer Anime-Serie, die wir verfolgen können. Nach über 26 Jahren hat sich der junge Trainer im japanischen Fernsehen verabschiedet. Damit geht nicht nur seine Zeit auf dem TV-Bildschirm zu Ende, sondern auch eine Ära für uns Pokémon-Fans, die mit seinen Abenteuern aufgewachsen sind.

Achtung, es folgen Spoiler zur letzten Folge des Pokémon-Anime mit Ash, die bislang nur in Japan ausgestrahlt wurde!

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge feiern wir in Folge 1234 Ashs Abschied, auf den wir uns seit einigen Folgen schon seelisch vorbereiten konnten. Denn in der Sonderstaffel "Aim to be a Pokémon Master" begleiteten wir Ash bereits zehn Folgen zuvor dabei, wie er und Pikachu auf viele alte Freunde trafen. Das bedeutete viele liebevolle und abenteuerliche Wiedersehen, aber auch traurige Abschiede.

In Ashs letzter Folge kehrt ein alter Freund zurück

In der elften und letzten Folge der Staffel (und damit Gesamtfolge 1234) ergeht es dem Duo da nicht anders. Zu aller erst verabschieden sie sich von Misty und Rocko, wobei das in dem Wissen, sich bald wiederzusehen, recht kurz ausfällt.

Nachdem Ash sich zu Hause in Alabastia etwas entspannt hat, trifft er nicht nur Tracy, Professor Eich und einige seiner alten Pokémon wieder, sondern auch seinen langjährigen Rivalen Gary. Und dieser hinterlässt mir der folgenden Aussage Spuren bei Ash: "Ich frage mich, wie nah du als Champion dem Ziel bist, Pokémon-Meister zu werden."

Link zum Twitter-Inhalt

Zu einem Kampf mit Gary kommt es zwar nicht, aber dafür muss Ash sich ein letztes Mal mit Team Rocket herumschlagen.

Dabei kommt ihm auch ein alter Freund zu Hilfe: Tauboss, das er nach seiner Entwicklung in Folge 83 freiließ, damit es sich um einen Schwarm Taubsis kümmern kann. Nachdem Jessy, James und Mauzi zum letzten Mal einen spektakulären Abgang hingelegt haben, lädt Ash Tauboss ein, sich wieder dem Team anzuschließen, was es auch dankend annimmt. Es hat also 24 Jahre lang gedauert, dass Ash und Tauboss endlich wieder vereint sind.

Link zum Twitter-Inhalt

Ist das wirklich das Ende?

Was folgt, ist ein nachdenklicher Ash, der auf Garys Aussage hin darüber nachdenkt, was es für ihn bedeutet Pokémon-Meister zu werden. Schließlich findet er eine Antwort (via Screenrant):

Champion zu werden, war nicht mein Ziel … Ich bin immer noch nur ein Herausforderer, denke ich. Die Welt hat immer noch viele Pokémon, die ich noch nicht einmal gesehen habe. Ich möchte sie treffen und mich mit ihnen allen anfreunden. Das heißt es für mich, ein Pokémon-Meister zu werden!

Also macht er sich nach seinem Abstecher in Alabastia wieder mit Pikachu auf den Weg und lässt den Zufall entscheiden, in welche Richtung ihre Reise weitergehen:

Link zum Reddit-Inhalt

Die Folge stellt damit zwar den Abschied von Ash als Serien-Held dar, könnte aber auch implizieren, dass es das doch nicht nicht ganz war. Dass es immer etwas zu Entdecken und zu Lernen gibt, könnte natürlich einfach rein philosophisch zu verstehen sein. Da wir aber weder einen emotionalen Zusammenschnitt seiner 26 Jahre, noch einen gealterten Ash zu sehen bekommen, dafür aber "Next Time: A New Beginning!" eingeblendet wird, wollen wir ein ein Wiedersehen mit dem Duo nicht ganz ausschließen.

Wie gefällt euch dieser Abschied von Ash? Glaubt ihr wirklich, das war's nun?