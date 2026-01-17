Pokémon-Fan erstellt Pokédex mit echten Tieren, die er bei sich im Wald beobachtet - und diese coole Challenge wollen wir direkt nachmachen

Der Content Creator will alle heimischen Tierarten sammeln. (Bild: creature.chronicl6 auf TikTok)

Das Vervollständigen des Pokédex ist seit jeher eine der wichtigsten Aufgaben in den Pokémon-Spielen. Ein naturbegeisterter Fotograf und Content Creator hat sich diese Mission jetzt für ein neues Projekt zum Vorbild genommen.

Brite will alle Tierarten seiner Heimat fotografieren

Die Idee eines "echten Pokédex" ist tatsächlich ziemlich cool. So könnte man beim Spazierengehen neue Tierarten registrieren und ganz nebenbei etwas über die heimische Natur lernen. Genau das scheint auch den Content Creator "creature.chronicl6" zu begeistern.

Wie der britische Naturfotograf in einem neuen Video auf TikTok erzählt, hat er sich einer neuen Aufgabe verschrieben. Er möchte alle 340 Tierarten aus Großbritannien in echt suchen und fotografieren. Aus den Fotos möchte er dann Sammelkarten erstellen, die auch ein paar spannende Infos enthalten.

In der ersten Folge macht er sich auf die Suche nach dem Halsbandsittich (auf Englisch: Ring-necked Parakeet). Das ist ein Papagei, der ursprünglich in Nordafrika und Indien heimisch ist, mittlerweile aber in vielen anderen Ländern angetroffen werden kann.

Diese Papageienart wurde und wird oft als Haustier gehalten. Entflohene oder ausgesetzte Exemplare haben sich in vielen europäischen Städten vermehrt und "eingebürgert". Tatsächlich gelang es dem TikToker, einen solchen Vogel zu finden und die erste Karte zu erstellen:

In den Kommentaren unter dem Video erklärt der Creator, dass es natürlich noch jede Menge Fisch- und Insektenarten gibt, die er allerdings ausschließt, da die Suche sonst komplett ausarten würde. Auch so dürfte es Jahre dauern, wirklich alle Tierarten zu finden. Aber das mache ihm nichts aus.

Ein User schreibt zudem, dass Albino-Exemplare quasi als "Reallife-Shinys" zählen würden, und wünscht dem Creator viel Glück bei seiner Suche. Insgesamt scheinen viele User begeistert von der Idee zu sein. Einige geben sogar an, dass sie jetzt auch mit dem "Sammeln" beginnen wollen.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr auch gerne einen "echten" Pokédex mit heimischen Tierarten zusammenstellen?