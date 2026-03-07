Dragon Ball-Zeichnung zeigt, wie Goku als Super Saiyajin 3 beinahe ausgesehen hätte

Fast hätte Son Goku seine langen goldenen Haare nicht bekommen. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation))

Der dreifache Super-Saiyajin gehört zu den beliebtesten Transformationen der Dragon Ball-Geschichte und zählt bis heute zu den eindrucksvollsten Verwandlungen von Son Goku. Das liegt hauptsächlich daran, dass der dreifache Super-Saiyajin sich aufgrund seiner langen Haarpracht so stark von den anderen Transformationen unterscheidet – aber so war es nicht immer.

Akira Toriyama scheint in seinen alten Skizzen wohl eine ganz andere Super-Saiyajin 3-Version für Son Goku geplant zu haben, die jetzt nun doch ein anderer Saiyajin bekommen hat.

Update am 07. März 2026: Wir haben den Artikel textlich angepasst, einen neuen Abschnitt am Ende bezüglich der Wiederverwendung des Designs in Daima hinzugefügt und erneut wieder hochgezogen.

Alte Zeichnung von Akira Toriyama zeigt Super-Saiyajin 3 mit kurzen Haaren

Darum geht’s: Die Transformation zum Super-Saiyajin ist ein Markenzeichen der Dragon Ball-Reihe – egal, ob im Manga oder im Anime. Mit steigender Kraft der Gegner mussten neue Formen her, die sich von ihren Vorgängern unterscheiden.

Das führt uns zur dreifachen Super-Saiyajin-Form von Son Goku. Während die ersten beiden Formen noch recht ähnlich aussehen und vor allem eine helle Aura und gelbliche Haare bringen, zeichnet sich der dreifache Super-Saiyajin durch deutlich längere Haare aus.

Fast hätte dieser besondere Look von Son Goku auch ganz anders ausfallen können. Zumindest zeigen das einige alte Zeichnungen des Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama. Denn Toriyama hatte in seinen Skizzen Son Gokus dreifacher Super-Saiyajin-Form einen kürzeren Haarschnitt verpasst und mit einem Affenschwanz dargestellt.

Das Original seht ihr hier im unteren Beitrag von X-User Merik_MERIMO, der nicht nur die originalen Zeichnungen von Akira Toriyama veröffentlichte, sondern auch seine/ihre eigene farbige Version des Designs zeigte:

Akira Toriyamas altes Design für den Super-Saiyajin 3 wurde für jemand anderen benutzt

Das Besondere hierbei ist, dass der alte Entwurf von Son Gokus Super-Saiyajin 3-Form nicht komplett verworfen, sondern für einen anderen Dragon Ball-Anime verwendet wurde: Daima. Obwohl sich hier Son Goku ebenfalls in den dreifachen Super-Saiyajin verwandelt, hat ein ganz anderer Saiyajin das alte Design des dreifachen Super-Saiyajins, anstelle von Goku, bekommen: Vegeta.

Ja, Vegeta scheint nach so vielen Jahren eigentlich genau wie Goku die Transformation in den dreifachen Super-Saiyajin zu beherrschen, aber hat sie schlichtweg einfach nie eingesetzt. In Dragon Ball Daima kam es dann endlich zu seiner Verwandlung und Fans konnten zum ersten Mal Vegetas Version eines dreifachen Super-Saiyajins sehen.

Vegeta hat als Super-Saiyajin 3 im Vergleich zu Son Goku zwei ebenfalls längere Haare, aber diese stehen hauptsächlich nach hinten ab – ähnlich wie bei Akira Toriyamas eigentlichem Entwurf. Toriyamas ursprüngliches Design wurde also einfach für Vegeta in Dragon Ball Daima wiederverwertet und etwas angepasst.

Welche Super-Saiyajin 3-Form findet ihr besser und wie gefiel euch Dragon Ball Daima?