Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen
LEGO zeigt mit dem ersten Trailer, dass sie vor allem zu Beginn die Nostalgie mit ihren neuen Pokémon-Modellen anzapfen wollen.
Die drei ersten Sets stammen aus der 18+-Reihe und sind damit durchaus eigentlich für Erwachsene gedacht. Diese Sets sind für Sammler, die sich Lego gerne ins Regal stellen und auch bereit sind, einiges an Geld dafür zu zahlen. Das teuerste der drei neuen Sets kostet ganze 650 Euro und beinhaltet mit Glurak, Bisaflor und Turtok drei altbekannte Favoriten. Für 200 Euro gibt es außerdem Pikachu und für 60 Euro ein kleines Evoli.
