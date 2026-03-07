PS Plus Extra/Premium März 2026 - Neue Bonus-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

An diesem Tag werden die PS Plus Extra- und Premium-Spiele im März 2026 enthüllt.

Am vergangenen Dienstag wurden die PlayStation Plus Essential-Spiele des März 2026-Aufgebots im PS Store freigeschaltet – und die nächste PS Plus-Ankündigung erfolgt bereits in wenigen Tagen. Am kommenden Mittwoch werden die frischen Bonus-Spiele der Extra- und Premium-Abostufe enthüllt. Hier findet ihr wie immer den voraussichtlichen Termin und die Uhrzeit der Ankündigung.

Wann werden die PS Plus Extra/Premium-Spiele für den Monat März 2026 enthüllt?

Vorauss. Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 11. März 2026

Mittwoch, der 11. März 2026 Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Datum der Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 17. März 2026

Woher wissen wir das? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra- und Premium-Spiele in der Regel am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt dann am Mittwoch davor (außer im letzten Monat, dort wurden die Februar-Titel einige Tage später während der State of Play enthüllt).

Basierend auf diesem Muster ergibt sich eben diesen Monat der 11. März als Tag der Enthüllung, weil die Spiele am 17. März freigeschaltet werden. Sobald die Spiele angekündigt worden sind, werdet ihr es pünktlich auf GamePro.de erfahren.

Im letzten Monat fügte Sony mit Marvel's Spider-Man 2 übrigens ein echtes PS5-Highlight zur Bibliothek von PlayStation Plus Extra hinzu. Wir sind gespannt, ob wir uns im neuen Monat ebenfalls wieder auf einen derartigen Hochkaräter freuen können.

Diese Spiele gibt es im März 2026 bei PlayStation Plus Essential

Zum PS Plus Essential-Lineup gesellten sich im März erneut vier Bonus-Titel. Diese sind bis zum 07. April 2026 für alle PlayStation Plus-Mitglieder ohne weitere Zusatzkosten verfügbar:

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Welche Titel wünscht ihr euch im März 2026 bei PS Plus Extra und Premium?